Már forog a Lakásvadászok második évada
Drámai párbaj után kiesett Kenderesi Tamás az Exatlonból
A pénteki Exatlon Hungary igazán fordulatos lett, ugyanis a Bajnokok nyerték a végjátékot, mégis nekik kellett búcsúzniuk egyik csapattársuktól.
Eszter volt a legjobb statisztikájú Bajnokoknál, így ő úgy döntött, hogy Lencse Lászlót küldi párbajozni Kenderesi Tamás ellen.
A Kihívóknál Nagy Benedek ellenfelét Koplányi Gábor jelölte ki, aki Hadobás Olivért küldte a pályára, így újra megismétlődött a múlt heti párharc.
A párbajok sorozatát a Bajnokok kezdték, ahol Lencse László mindent elsöprő 4:0-s eredménnyel legyőzte ellenfelét, így kiderült, hogy Kenderesi Tamás küzd a legvégső megmérettetésben.
A Kihívóknál szorosabb volt a küzdelem, de végül 4:2-re Nagy Benedek győzedelmeskedett, így Hadobás Olivér állt ki a mindent eldöntő összecsapásra.
Bár Kenderesi Tamás nagyon küzdött, Hadobás Olivér 4:0-ra felülmúlta őt, így ezzel a Bajnokok csapata négy főre fogyatkozott a nyolc Kihívóval szemben.
Nyitókép: Exatlon Hungary Facebook-oldala
Plasztikáztatott a magyar James Bond, hogy Bruce Willis utóda lehessen
Folytatódik a Kincsvadászok, újra lehet jelentkezni a sikerműsorba!
Kenderesi Tamás ma este újra párbajozik
Csendben nő a digitális szakadék: Az MI új elitje már formálódik
Feszültség robbant az Exatlonban: egymásnak estek a Bajnokok
Exkluzív esküvői videón Krausz Gábor és Mikes Anna
Május elején tetőzik az Éta Aquaridák meteorraj
Egy apró változtatás, ami mindent átírhat az edzés sikerében
Megsemmisítő vereség, majd búcsú: drámai este az Exatlonban
Még egyszer utoljára reptér lesz a Szigetből
Így üzentek egymásnak a Megasztár zsűritagjai