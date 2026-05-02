Drámai párbaj után kiesett Kenderesi Tamás az Exatlonból

A pénteki Exatlon Hungary igazán fordulatos lett, ugyanis a Bajnokok nyerték a végjátékot, mégis nekik kellett búcsúzniuk egyik csapattársuktól.

Eszter volt a legjobb statisztikájú Bajnokoknál, így ő úgy döntött, hogy Lencse Lászlót küldi párbajozni Kenderesi Tamás ellen.

A Kihívóknál Nagy Benedek ellenfelét Koplányi Gábor jelölte ki, aki Hadobás Olivért küldte a pályára, így újra megismétlődött a múlt heti párharc.



A párbajok sorozatát a Bajnokok kezdték, ahol Lencse László mindent elsöprő 4:0-s eredménnyel legyőzte ellenfelét, így kiderült, hogy Kenderesi Tamás küzd a legvégső megmérettetésben.