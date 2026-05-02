Exatlon Hungary

Drámai párbaj után kiesett Kenderesi Tamás az Exatlonból

Drámai párbaj után kiesett Kenderesi Tamás az Exatlonból
A Bajnokok csapata négy főre fogyatkozott a nyolc Kihívóval szemben.
2026. május 02., szombat 13:53
A pénteki Exatlon Hungary igazán fordulatos lett, ugyanis a Bajnokok nyerték a végjátékot, mégis nekik kellett búcsúzniuk egyik csapattársuktól.

Eszter volt a legjobb statisztikájú Bajnokoknál, így ő úgy döntött, hogy Lencse Lászlót küldi párbajozni Kenderesi Tamás ellen. 

A Kihívóknál Nagy Benedek ellenfelét Koplányi Gábor jelölte ki, aki Hadobás Olivért küldte a pályára, így újra megismétlődött a múlt heti párharc.


A párbajok sorozatát a Bajnokok kezdték, ahol Lencse László mindent elsöprő 4:0-s eredménnyel legyőzte ellenfelét, így kiderült, hogy Kenderesi Tamás küzd a legvégső megmérettetésben.


A Kihívóknál szorosabb volt a küzdelem, de végül 4:2-re Nagy Benedek győzedelmeskedett, így Hadobás Olivér állt ki a mindent eldöntő összecsapásra.


Bár Kenderesi Tamás nagyon küzdött, Hadobás Olivér 4:0-ra felülmúlta őt, így ezzel a Bajnokok csapata négy főre fogyatkozott a nyolc Kihívóval szemben. 

Nyitókép: Exatlon Hungary Facebook-oldala

 

