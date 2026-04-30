Exkluzív esküvői videón Krausz Gábor és Mikes Anna
Április 29-én volt a tánc világnapja, ennek alkalmából Mikes Anna és Krausz Gábor egy megható videót töltött fel közösségi oldalára.
A sztárséf és versenytáncos felesége felidézte esküvőjük legmeghittebb pillanatát, a végeredmény pedig szó szerint mesés lett.
Mikes Anna és Krausz Gábor szerelme a Dancing with the Stars negyedik évadának próbái alatt szökkent szárba 2023-ban, közel három évvel később pedig visszatértek a próbaterembe, ezt pedig meg is mutatták rajongóiknak egy édes videóban.
Életem szerelmét a táncnak köszönhetem. Akkor és ott úgy álltak a csillagok, hogy hamar kiderült: ez sokkal többről szól majd, mint néhány közös lépésről. A tánc összehozott minket, mi pedig összekötöttük az életünket
- írta a videó alá a sztárséf.
A felvétel elején Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetők konferálták fel a szerelmeseket, mondván „jöjjön az a páros, melyek bebizonyítják, hogy ha elég erős a szerelem, még a botláb is tánccipővé válhat”. Majd megmosolyogtató pillanatok következtek, ahogy Mikes Anna ismét a tanár szerepébe bújt, és felelevenítették a showműsor egyik legemlékezetesebb előadását, A szépség és a szörnyeteg zenéjére eltáncolt american smooth-koreográfiát. Ez nemcsak azért volt meghatározó tánc, mert ezzel nyerték meg a Dancing with the Stars 2023-as évadát, hanem mert az esküvőjükön is ezt a táncot adták elő a vendégseregnek.
Ha egy táncot kell választani, hogy melyik a mi táncunk, akkor toronymagasan ez az
- mondta a séf, miután azzal poénkodott, hogy azért erre esett a választásuk, hogy ne kelljen betanulnia egy új mozdulatsort. Persze nemcsak viccelődést láthattunk a videóban. „Az első táncóránk szeptember 6-án volt... És ma milyen nap van?” - kérdezte szerelmesen Krausz Gábor a feleségétől, aki meg sem tudott szólalni. Majd hozzátette: „... és akkor még nem gondoltam volna, hogy idáig eljutunk, de reméltem!”.
A videó végén pedig az esküvői nyitótánc felvételei következtek, amit a vendégsereg könnyes szemmel nézett végig és kitörő ovációval üdvözölt.
A sztárséf tavaly év elején húzott gyűrűt szerelme ujjára, az esküvőre szeptemberben került sor, azóta pedig nem is lehetnének boldogabbak.
