Exkluzív esküvői videón Krausz Gábor és Mikes Anna

Április 29-én volt a tánc világnapja, ennek alkalmából Mikes Anna és Krausz Gábor egy megható videót töltött fel közösségi oldalára.

A sztárséf és versenytáncos felesége felidézte esküvőjük legmeghittebb pillanatát, a végeredmény pedig szó szerint mesés lett.

Mikes Anna és Krausz Gábor szerelme a Dancing with the Stars negyedik évadának próbái alatt szökkent szárba 2023-ban, közel három évvel később pedig visszatértek a próbaterembe, ezt pedig meg is mutatták rajongóiknak egy édes videóban.

Életem szerelmét a táncnak köszönhetem. Akkor és ott úgy álltak a csillagok, hogy hamar kiderült: ez sokkal többről szól majd, mint néhány közös lépésről. A tánc összehozott minket, mi pedig összekötöttük az életünket

- írta a videó alá a sztárséf.