Exkluzív felvételek kerültek elő Bangó Margitról, így van most az énekesnő

Soha nem látott jeleneteket osztott meg családja.
2026. április 29., szerda 11:47
Mint arról korábban beszámoltunk, Emilio és Tina lánya, kis Tina nemrégiben adott életet férjével, Norbival közös gyermeküknek.

A gólyahírt a büszke nagyszülők, Tina és Emilio osztották meg a nagyvilággal. Facebook-bejegyzésükben tudatták: a kis Norbika 3455 grammal és 54 centivel látta meg a napvilágot, az anyuka és a baba is jól vannak. 

Elárulták azt is, hogy

Bangó Margit otthon várta a híreket, sírt az örömtől.

Fényképet már látott Norbikáról, de a család szerint 

az énekesnő az otthonában várja, hogy végre találkozhasson ükunokájával.

Úgy tudjuk, állapota lassan, de biztosan javul.

Szerettei korábban tudatták: időnként még vissza kell térnie a kórházba kezelésekre, azonban az eredmények biztatóak, így egyre több időt tölthet otthoni környezetben.

Így feltehetően mihamarabb magához ölelheti majd a kis jövevényt.

Kedden azonban Tina és Emilio exkluzív felvételeket tettek közzé a Mamáról, melyben soha nem látott jelenetek, megszólalások hallhatók és láthatók.

9 hónap csend.

9 hónap teljes visszavonulás a nyilvánosságtól...

Távol a színpadtól…

attól a közegtől, ami mindig az élete volt.

És attól a közönségtől…

akiket a szívében hordoz.

Most… megszólal.

Amit most látsz…

az mögött egy hatalmas harcos van!

- írták a kisfilmhez, mellyel betekintést engedtek Bangó Margit küzdelmes harcába, mindennapjaiba, gyógyulásának megható pillanataiba.

