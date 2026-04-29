Exkluzív felvételek kerültek elő Bangó Margitról, így van most az énekesnő

Mint arról korábban beszámoltunk, Emilio és Tina lánya, kis Tina nemrégiben adott életet férjével, Norbival közös gyermeküknek.
A gólyahírt a büszke nagyszülők, Tina és Emilio osztották meg a nagyvilággal. Facebook-bejegyzésükben tudatták: a kis Norbika 3455 grammal és 54 centivel látta meg a napvilágot, az anyuka és a baba is jól vannak.
Elárulták azt is, hogy
Bangó Margit otthon várta a híreket, sírt az örömtől.
Fényképet már látott Norbikáról, de a család szerint
az énekesnő az otthonában várja, hogy végre találkozhasson ükunokájával.
Úgy tudjuk, állapota lassan, de biztosan javul.
Szerettei korábban tudatták: időnként még vissza kell térnie a kórházba kezelésekre, azonban az eredmények biztatóak, így egyre több időt tölthet otthoni környezetben.
Így feltehetően mihamarabb magához ölelheti majd a kis jövevényt.
Kedden azonban Tina és Emilio exkluzív felvételeket tettek közzé a Mamáról, melyben soha nem látott jelenetek, megszólalások hallhatók és láthatók.
9 hónap csend.
9 hónap teljes visszavonulás a nyilvánosságtól...
Távol a színpadtól…
attól a közegtől, ami mindig az élete volt.
És attól a közönségtől…
akiket a szívében hordoz.
Most… megszólal.
Amit most látsz…
az mögött egy hatalmas harcos van!
- írták a kisfilmhez, mellyel betekintést engedtek Bangó Margit küzdelmes harcába, mindennapjaiba, gyógyulásának megható pillanataiba.
Nyitókép: Tények Archív
