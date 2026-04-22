Kiderült, mikor találkozhat Bangó Margit ükunokájával
Emilio és Tina elárulták, a Mama hogyan fogadta a gólyahírt.
2026. április 22., szerda 12:16
Emilio és Tina lánya, kis Tina 2025 novemberében ment férjhez szerelméhez, Norbihoz.

Az esküvő nemcsak a pompájáról maradt emlékezetes, hanem arról is, hogy a fiatal pár ott jelentette be: 

első gyermeküket várják.

 

A család azóta izgatottan készült a baba érkezésére, kedd reggel, a programozott császár előtt még a kórházból is bejelentkeztek.

A kisfiú nem sokkal azután meg is született, édesapja után pedig a Norbert nevet kapta.

A gólyahírt a büszke nagyszülők, Tina és Emilio osztották meg a nagyvilággal. Facebook-bejegyzésükben tudatták: a kicsi 3455 grammal és 54 centivel látta meg a napvilágot, az anyuka és a baba is jól vannak. 

Ez az érzés… leírhatatlan.

Földöntúli boldogság, amit szavakkal nem lehet visszaadni.

Drága kis unokánk…

egy örökké tartó szerelem kezdődött el ma.

Amíg élünk…

óvunk, vigyázunk rád…

és minden lépésednél ott leszünk melletted...

Mama és Papa

- fogalmaztak.

Elárulták azt is, hogy 

Bangó Margit otthon várta a híreket, sírt az örömtől.

Fényképet már látott Norbikáról, de a család szerint 

az énekesnő az otthonában várja, hogy végre találkozhasson ükunokájával.

Úgy tudjuk, állapota lassan, de biztosan javul.

Szerettei korábban tudatták: időnként még vissza kell térnie a kórházba kezelésekre, azonban az eredmények biztatóak, így egyre több időt tölthet otthoni környezetben.

Így feltehetően mihamarabb magához ölelheti majd a kis jövevényt.


