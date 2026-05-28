Meghalt Reményi Károly
Bocsánatot kért Eszenyi Enikő
Eszenyi Enikő - az alábbiakban változtatás nélkül közölt közleményében - úgy fogalmazott: "Az elmúlt években nem volt olyan nap és éjszaka, amikor ne foglalkoztatott volna a Vígszínházban töltött igazgatói időszakom.
A színház az életem és a szenvedélyem, de ma már látom, hogy a szenvedélyes munka közben - bár soha nem akarattal - sokszor nem kellő figyelemmel és empátiával fordultam mások felé. Hozhatnék kifogásokat, magyarázatokat, mentegetőzhetnék is, de nem akarok.
A történtekért vállalom a felelősséget.
Sokáig azt hittem, hogy a próbák során tanúsított szenvedélyes, időnként nem megfelelő megnyilvánulásaimat igazolja az, ami végül a színpadon megszületik. Nagyon sajnálom, hogy voltak helyzetek, amikor másokat megbántva végeztem a munkámat, és ezzel lelki fájdalmat okozhattam. Azt gondoltam, hogy a színház fontosabb mindennél.
Nem volt igazam.
A következő évadban bemutatandó debreceni Primadonnák című produkció kapcsán az elmúlt hat évben most először fordult elő, hogy egy alkotói közösség egyes tagjaiban megfogalmazódott: nincs meg felém a közös munkához elengedhetetlen bizalom.
Megértettem, hogy a hat évvel ezelőtti visszalépésem a Vígszínház vezetésétől, önmagában nem jelentett valódi lezárást.
Megértettem, hogy semmilyen művészi eredmény nem ér annyit, hogy közben emberek sérüljenek vagy megalázva érezzék magukat.
Kérem fogadják el, hogy lehetséges a változás, amire folyamatosan törekszem, és amit tevékenységemmel az elmúlt években és a jövőben is újra és újra bizonyítani szeretnék.
Tudom, hogy vannak sebek, amelyeket nem lehet egyetlen nyilatkozattal begyógyítani, mégis szeretnék mindenkit megkövetni.
Kérem fogadják el őszinte bocsánatkérésemet" - zárta szavait Eszenyi Enikő.
A debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója szombaton a színház honlapján és Facebook-oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezését, mert úgy látja, a tervezett együttműködés több kollégájukban bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat.
Vadász Dániel azt írta: "az elmúlt napokban a színházi szakma képviselőitől a közösségi médiában megjelent nyilatkozatok, valamint több társulati tagunkkal történt egyeztetés után a mai napon a jövő évadra meghirdetett Primadonnák produkciót felfüggesztem a műsorból, annak további sorsáról június 30-ig végleges döntést fogok hozni".
Kiemelte: első a biztonságos munkakörnyezet, a produkció csak akkor valósulhat meg, ha ez aggályoktól mentesen biztosítható.
Arról, milyen indokok vezettek ahhoz, hogy felkérte Eszenyi Enikőt rendezni, most mégis felfüggeszti a produkciót, Vadász Dániel utalt arra: a korábbi években vezetői munkájával kapcsolatban a "nyilvánosságban és a szakmán belül is súlyos aggályok merültek fel, a munkahelyi bántalmazások kapcsán vizsgálat folyt".
Mint írta, szakmai érdemei mellett azért kértem fel rendezőként, mert a szakmában az a gyakorlat alakult ki, hogy Eszenyi Enikő játszhat és rendezhet. "A helyzetet úgy értelmeztem, hogy a szakmai közösség, valamint a szélesebb közvélemény elfogadta a rendező művészi közreműködéseit. Ez a feltételezésem hibás volt, hiszen ma ebben érezhetően nincs nyugalom a színházi világban és a közéletben" - tette hozzá.
Kiemelte: egyetért azzal, hogy "a teljes nyugalmat csak a tiszta, őszinte kommunikáció, a szembenézés, a bántalmazó viselkedéstől történő teljes elhatárolódás és a bocsánatkérés hozhatja meg".
Nyitókép: Eszenyi Enikő Hivatalos Facebook oldala
+Ez is érdekelheti
Új szerep, új elme? Megdöbbentő eredményeket hozott egy apaságról szóló kutatás
Gyászol a Nyíregyházi Állatpark
Gólyahír Törőcsik Franciskáéknál, nagynéni lett a színésznő
Vadonatúj történetekkel és óriási licitharcokkal folytatódik a Kincsvadászok a TV2-n
Hétfő estétől új részekkel jön az Újratervezés a TV2-n
Ön tudta? – Szinte minden konyha alapkelléke a legundorítóbb veszélyforrás
Amikor a fák néma igényei hallhatóvá válnak
Cannes: Egy román család története vitte el az Arany Pálmát
Majdnem megfulladtak - Hajók neveit kapták a kidobott macskák
Megbírságolták a bulizó Mick Jaggert
Oszvald Marikával és Csere Lászlóval is találkozhat a közönség a veszprémi operettfesztiválon