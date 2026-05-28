Bocsánatot kért Eszenyi Enikő

Eszenyi Enikő - az alábbiakban változtatás nélkül közölt közleményében - úgy fogalmazott: "Az elmúlt években nem volt olyan nap és éjszaka, amikor ne foglalkoztatott volna a Vígszínházban töltött igazgatói időszakom.

A színház az életem és a szenvedélyem, de ma már látom, hogy a szenvedélyes munka közben - bár soha nem akarattal - sokszor nem kellő figyelemmel és empátiával fordultam mások felé. Hozhatnék kifogásokat, magyarázatokat, mentegetőzhetnék is, de nem akarok.

A történtekért vállalom a felelősséget.

Sokáig azt hittem, hogy a próbák során tanúsított szenvedélyes, időnként nem megfelelő megnyilvánulásaimat igazolja az, ami végül a színpadon megszületik. Nagyon sajnálom, hogy voltak helyzetek, amikor másokat megbántva végeztem a munkámat, és ezzel lelki fájdalmat okozhattam. Azt gondoltam, hogy a színház fontosabb mindennél.

Nem volt igazam.