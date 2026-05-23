Megbírságolták a bulizó Mick Jaggert

A Strombolit is magába fogadó dél-olaszországi szigetek idegenforgalmi vállalkozói bocsánatot kértek Mick Jagger brit énekes, zenésztől pénteken, miután Stromboli polgármestere több mint ezer eurós bírságot vetett ki rá túlzott zajkeltés miatt.
A Lipari-szigetek kereskedőit, vendéglátósait és más idegenforgalomban dolgozó vállalkozásait tömörítő szervezet közleményben fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért a hét sziget "teljes közössége nevében".

Arra kérjük Mick Jaggert jöjjön vissza hozzánk, vendégül látjuk - olvasható a több mint 1300 munkahelyet biztosító száz vállalkozás közleményében, amelyben azt is írják, hogy "vannak helyzetek, amikor kis józan észre lenne szükség".

A brit rockbálványhoz intézett üzenet Stromboli-sziget polgármestere, Riccardo Gullo intézkedésére reagált, aki több mint ezer euróra bírságolta meg Mick Jaggert.

A Rolling Stones együttes legendás frontembere egy partin vett részt szerda este. Alice Rohrwacher olasz rendező legújabb filmje, a Three Incestuous Sisters forgatásának befejezését ünnepelték olyan nevekkel mint Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor és Isabella Rossellini.

A filmben Mick Jagger is szerepel.

A Stromboli egyik vendéglátóhelyén zajló ünneplés kellős közepén azonban megjelentek a helyi rendőrök, és leállították a bulit, arra hivatkozva, hogy polgármesteri rendelet szerint hét közben nem lehet hangos zenét hallgatni. Ezután a polgármester bírságot is kivetett.

Rosa Oliva, az "Amo Stromboli" helyi turisztikai szövetség vezetője kijelentette, hogy a téli üres szezon után örülni kell, hogy híres látogatók reklámozzák a szigeteket, amelyek évek óta küzdenek idegenforgalmuk növeléséért.

Nyitókép: Mick Jagger Hivatalos Facebook oldala

 

