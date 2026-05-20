Első gyermeküket várja az Exatlon sztárpárja, csodálatos fotókkal jelentették be a gólyahírt
Kővári Viktor és felesége Halász Vivien, az Exatlon Hungary egykori versenyzői szerdán megható bejegyzést osztottak meg Facebook-oldalukon: hamarosan szülők lesznek.
A pár örömhíre szerint életük egyik legnagyobb mérföldkövéhez érkeztek, és egy apró csoda érkezését várják.
Életünk legnagyobb öröme! Egy apró csoda hamarosan érkezik! 5 évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy egy műsor ekkora ajándékot hoz majd az életünkbe. Azóta volt lánykérés, esküvő, összeköltözés, most pedig úton van a trónörökös! Még fel sem fogtuk igazán, mekkora boldogság vár ránk, de azt már most tudjuk, hogy a szívünk soha nem volt még ennyire tele szeretettel. Alig várjuk, hogy végre a karjainkban tarthassuk a kis csodánkat, és együtt kezdjük el életünk legszebb kalandját… hárman
- fogalmaztak a posztban.
A pár története jól mutatja, hogyan válhat egy televíziós sportműsor egy életre szóló fordulóponttá: nemcsak versenyek, hanem egy közös élet kezdete is lehet belőle.
Nyitókép: Exatlon Hungary Facebook-oldala
Hatalmas küzdelem, milliós nyeremény: ők nyerték az idei Exatlon Hungaryt