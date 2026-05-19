Egyhétköznapi szokás, ami árthat az egészségnek

Meglepő dolgot állítanak a kutatók.
2026. május 19., kedd 17:36
Sokan úgy gondolják, hogy a friss levegő javítja az alvás minőségét, a szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az éjszakai zaj komoly hatással lehet a szervezetre.

A Fit For Fun kedden a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy miért lehet jobb éjszakára csukva tartani a hálószoba ablakát.

Az éjszakai zaj jelentősen megzavarhatja az alvást, még akkor is, ha nem ébredünk fel tudatosan

– írták.

 

Az olyan hangok, mint az autók, motorok vagy távoli beszélgetések, növelhetik a pulzusszámot és a vérnyomást, miközben az alvás felületesebbé válik. Emiatt a szervezet kevésbé tud regenerálódni, ami reggeli fáradtsághoz vezethet.

A portál arra is kitért, hogy evolúciós örökségünk miatt a testünk ma is ösztönösen reagál az éjszakai zajokra, mert őseink számára ezek a hangok veszélyt jelezhettek. A hosszú távú zajterhelés egészségügyi kockázatokat is növelhet, például a stresszhormonok szintjét és a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának esélyét.

A szakértők ezért inkább a tudatos szellőztetést, a légtisztítók használatát vagy szobanövények alkalmazását javasolják a hálószoba levegőjének javítására.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

