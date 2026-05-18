Túl okosnak hisszük a mesterséges intelligenciát? Megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók

A felhasználók sokszor magabiztosabbnak érzik az MI-t, mint az embereket.
2026. május 18., hétfő 15:50
Új kutatás figyelmeztet arra, hogy az emberek hajlamosak túlzottan megbízni a mesterséges intelligencia rendszereiben, még akkor is, ha azok valójában nem biztosak a válaszaikban. A Waterloo Egyetem és a University College London kutatói szerint sok felhasználó automatikusan magabiztosabbnak érzékeli az olyan MI-rendszereket, mint a ChatGPT vagy a Gemini, mint az embereket.

A Phys.org által vasárnap ismertetett tanulmány szerint a résztvevők akkor is nagyobb önbizalmat tulajdonítottak az MI-nek, amikor ugyanazokat a válaszokat adta, mint egy ember. A kutatók szerint ebben szerepet játszik például a gyors válaszadás vagy az a feltételezés, hogy a mesterséges intelligencia „okosabb”.

Kritikus fontosságú, hogy ezek a jelzések félrevezetőek lehetnek

– idézte a portál Clara Colombattót, a kutatás vezető szerzőjét. A szakértő hozzátette:

amikor az emberek úgy vélik, hogy egy MI-rendszer rendkívül hatékony, azt is feltételezhetik, hogy az nagyon magabiztos, még akkor is, ha a rendszer valójában nem megbízható az adott helyzetben.

A kutatók szerint ez a jelenség könnyen a bizalom illúziójához vezethet, ami veszélyes lehet, ha a felhasználók kritikátlanul fogadják el a mesterséges intelligencia ajánlásait vagy válaszait.

A tanulmány szerzői ezért hangsúlyozzák: a jövőben fontos lehet olyan MI-rendszereket fejleszteni, amelyek egyértelműbben jelzik saját bizonytalanságukat is a felhasználók felé.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

