Túl okosnak hisszük a mesterséges intelligenciát? Megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók

Új kutatás figyelmeztet arra, hogy az emberek hajlamosak túlzottan megbízni a mesterséges intelligencia rendszereiben, még akkor is, ha azok valójában nem biztosak a válaszaikban. A Waterloo Egyetem és a University College London kutatói szerint sok felhasználó automatikusan magabiztosabbnak érzékeli az olyan MI-rendszereket, mint a ChatGPT vagy a Gemini, mint az embereket.

A Phys.org által vasárnap ismertetett tanulmány szerint a résztvevők akkor is nagyobb önbizalmat tulajdonítottak az MI-nek, amikor ugyanazokat a válaszokat adta, mint egy ember. A kutatók szerint ebben szerepet játszik például a gyors válaszadás vagy az a feltételezés, hogy a mesterséges intelligencia „okosabb”.

Kritikus fontosságú, hogy ezek a jelzések félrevezetőek lehetnek

– idézte a portál Clara Colombattót, a kutatás vezető szerzőjét. A szakértő hozzátette: