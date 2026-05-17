2026. május 17. vasárnap, Paszkál
10°C Budapest
trónok harca
sztár
agyműtét

„Meg voltam győződve arról, hogy meg fogok halni” – Hajszálon múlt a Trónok harca sztárja élete

„Meg voltam győződve arról, hogy meg fogok halni” – Hajszálon múlt a Trónok harca sztárja élete
Hátborzongató részleteket árult el halálközeli élményéről.
2026. május 17., vasárnap 20:05
Vágólapra másolva!

Emilia Clarke megrázóan nyilatkozott arról az időszakról, amikor két agyi aneurizma miatt élet-halál harcot vívott. A világhírű színésznő a LADbible által idézett interjúkban arról beszélt, hogy a Trónok harca sikere közepén szinte egyik pillanatról a másikra omlott össze az élete.

Clarke elmondása szerint az első figyelmeztető jel egy edzés közben jelentkező, elviselhetetlen fejfájás volt.

Éppen az észak-londoni Crouch End-i edzőterem öltözőjében öltözködtem, amikor elkezdtem érezni, hogy erős fejfájás tör rám

– idézte fel. A színésznő szerint a fájdalom gyorsan fokozódott.

Úgy éreztem, mintha egy gumiszalag szorítaná az agyamat

– mondta, majd hozzátette, hogy percekkel később már a mosdó padlóján feküdt, miközben erős hányinger és szúró fájdalom gyötörte.

 

A színésznő végül kórházba került, ahol sürgős agyműtétet hajtottak végre rajta. Bár az operáció sikeres volt, később afáziát diagnosztizáltak nála, ami a beszédet és a kommunikációt is megnehezítette számára. Clarke szerint hetekig még a saját nevét sem tudta kimondani.

A színésznő arról is beszélt, hogy a második aneurizma után teljesen elvesztette a reményt.

Úgy éreztem magam, mint egy önmagam héja

– fogalmazott. Egy másik interjúban pedig bevallotta:

Meg voltam győződve arról, hogy meg fogok halni

-    jelentette ki.

A Daeneryst alakító sztár végül felépült, és visszatért a forgatásokra, de elmondása szerint a történtek nyomai máig elkísérik. A fejfájások még most is traumatikus emlékeket idéznek fel benne.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra