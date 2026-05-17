„Meg voltam győződve arról, hogy meg fogok halni” – Hajszálon múlt a Trónok harca sztárja élete
Emilia Clarke megrázóan nyilatkozott arról az időszakról, amikor két agyi aneurizma miatt élet-halál harcot vívott. A világhírű színésznő a LADbible által idézett interjúkban arról beszélt, hogy a Trónok harca sikere közepén szinte egyik pillanatról a másikra omlott össze az élete.
Clarke elmondása szerint az első figyelmeztető jel egy edzés közben jelentkező, elviselhetetlen fejfájás volt.
Éppen az észak-londoni Crouch End-i edzőterem öltözőjében öltözködtem, amikor elkezdtem érezni, hogy erős fejfájás tör rám
– idézte fel. A színésznő szerint a fájdalom gyorsan fokozódott.
Úgy éreztem, mintha egy gumiszalag szorítaná az agyamat
– mondta, majd hozzátette, hogy percekkel később már a mosdó padlóján feküdt, miközben erős hányinger és szúró fájdalom gyötörte.
A színésznő végül kórházba került, ahol sürgős agyműtétet hajtottak végre rajta. Bár az operáció sikeres volt, később afáziát diagnosztizáltak nála, ami a beszédet és a kommunikációt is megnehezítette számára. Clarke szerint hetekig még a saját nevét sem tudta kimondani.
A színésznő arról is beszélt, hogy a második aneurizma után teljesen elvesztette a reményt.
Úgy éreztem magam, mint egy önmagam héja
– fogalmazott. Egy másik interjúban pedig bevallotta:
Meg voltam győződve arról, hogy meg fogok halni
- jelentette ki.
A Daeneryst alakító sztár végül felépült, és visszatért a forgatásokra, de elmondása szerint a történtek nyomai máig elkísérik. A fejfájások még most is traumatikus emlékeket idéznek fel benne.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
