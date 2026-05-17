Utasokkal a fedélzetén kényszerleszállást hajtott végre egy easyJet-járat

Ijesztő perceket élhettek át az utasok azon az easyJet-járaton, amelyet villámcsapás ért röviddel a felszállás után az Egyesült Királyságban. A London Gatwick repülőtérről Milánóba tartó Airbus A319-es végül biztonságban visszatért a kiindulási repülőtérre.

A Daily Star beszámolója szerint az easyJet U28305-ös járata május 14-én, csütörtökön 14:22-kor szállt fel Gatwickről. Nem sokkal később azonban villám csapott a repülőgépbe, ezért a pilóták az előírásoknak megfelelően a visszafordulás mellett döntöttek.



A légitársaság hangsúlyozta, hogy a modern repülőgépeket ilyen helyzetek kezelésére tervezték.