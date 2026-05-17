Fényes nappal tört-zúzott egy férfi egy bevásárlóközpontban - videóval

Mobiltelefonos standot rongált meg egy ismeretlen férfi Szlovákiában, egy pozsonyi bevásárlóközpontban. A Pozsonyi Regionális Rendőrkapitányság szombaton a Facebook-oldalán számolt be a történtekről. A rongálás pénteken, nem sokkal dél után történt.

Ahogyan a felvételen látható, az ismeretlen, kapucnit viselő férfi odalépett az egyik mobiltelefonos standhoz, majd többször belerúgott az üveg vitrinekbe.

A vitrinek a földre zuhantak, az elkövető pedig a rongálás után azonnal elhagyta a helyszínt. A rendőrség jelenleg rongálás miatt nyomoz, és azt is vizsgálják, ki lehetett a videón látható férfi.