Magyar Péter távozásra szólította fel a Kúria elnökét

- közölte honlapján a bíróság szombaton, miután a Karmelitát újságíróknak bemutatva Magyar Péter azt mondta, hogy neki is lenne kérdése Varga Zs. Andráshoz, a Kúria elnökéhez: igaz-e, hogy négyszázmillió forintért rendelt magának elnöki lakosztályt a Kúria tetejére? Hozzátette: a Kúria nem fogja megkapni a volt Néprajzi Múzeum épületén kívül a Nemzeti Választási iroda ingatlanát is. Egy újabb felvetésre nyomatékosította, hogy a már megkezdett beruházásokat befejezik, de közben figyelnek a költségekre és a túlmunkákra.

A közleményben a miniszterelnöki kérdésre azt írták, az akkori tervekben is szerepelt a tetőtéri - nem elnöki, hanem - bírói klub. Szivarszoba és elnöki lakosztály sem a korábbi, sem a jelenlegi tervekben nincs, és a Kúria carrarai márványt sem rendelt. A felújítás az eredeti állapothoz lehető legközelebbi, ugyanakkor a modern kor hivatali igényeit kielégítő formában történik.

A Kúria jelenlegi vezetése három lényeges ponton kért változtatást az eredeti felújítási tervekhez képest, az elnöki protokolláris helyiségeket kétharmaddal csökkentette, így a Kúria mindenkori elnökének dolgozószobája kisebb lesz, mint a jelenlegi a Markó utca 16. alatti székházban; - a tetőtéri bírói klub részben ellátja a - Tőry Gusztáv elnöksége idején létesített - könyvtár funkcióit is; a Kúria Büntető Kollégiumát az előzetes tervekkel szemben nem külön épületben, hanem a Kossuth téri épület első emeletén helyezik el.

A közlemény szerint az épület reprezentatív terei és helyiségei a felújítás eredeti és jelenlegi tervei szerint is folyamatosan nyitva állnak majd a látogatók előtt. Az épület jelenlegi megtekintését azonban a Kúria nem tudja biztosítani, mivel az munkaterület, amellyel a kivitelező rendelkezik.

Az Alkotmány utcai épületet - ahol jelenleg a Nemzeti Választási Iroda működik - nem a Kúria igényelte, ha annak kijelöléséről a kormány másként dönt, a Kúria újratervezi szervezeti egységeinek elhelyezését - áll a Kúria szombati közleményében.