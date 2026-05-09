Magyar Péter: ma lesz a rendszerváltás első hivatalos napja

Az alakuló ülést kivetítőkön lehet figyelemmel kísérni a Kossuth téren és már 10 óra, az ülés kezdete előtt sokan megérkeztek a helyszínre.

Magyar Péter élő bejelentkezésében elmondta, hogy az alakuló ülésen elfogadnak pár jogszabályt, megválasztják az Országgyűlés új alelnökeit és utána délután 4 órától "itt közösen fogunk ünnepelni".

Elmondta: úgy döntöttek, hogy mielőtt bemennének az alakuló ülésre az Országház főlépcsőin, előtte megkoszorúzzák Andrássy Gyula, a harmadik magyar miniszterelnök szobrát, majd lesétálnak József Attila költő szobrához és oda is elhelyeznek egy csokor virágot, utána a Tisza-frakció tagjai együtt vonulnak be a parlament épületébe.

Az emlékezés virágait az Andrássy-szobornál Magyar Péter leendő miniszterelnök mellett Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés leendő elnöke és Bujdosó Andrea frakcióvezető helyezte el a tiszás képviselők kíséretében. József Attila szobránál Magyar Péter helyezett el virágot.