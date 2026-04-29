Magyar Péter: haladéktalanul megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt



A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024 februárjában kezdte meg működését, élére Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök Lánczi Tamás politológust nevezte ki.

A törvény szerint a hivatal azzal a céllal jött létre, hogy óvja Magyarország politikai, gazdasági és kulturális önrendelkezését. Feladata, hogy felhívja a magyar társadalom és a politikai döntéshozók figyelmét a külföldi befolyásolási kísérletekre. Ennek érdekében saját hatáskörben és más állami szervekkel együttműködve vizsgálatokat folytathat, ezek eredményét pedig a nyilvánosság elé tárja.

Lánczi Tamás szerdán Facebook-oldalán, arra reagálva, hogy Magyar Péter nem számol a Szuverenitásvédelmi Hivatal további működésével, azt írta:

a hivatal megszüntethető és felszámolható, de azok a folyamatok, amelyeket működésük során feltártak, nem fognak eltűnni.

A külföldi nyomásgyakorlás, a politikai befolyásszerzés és az idegen akarat rákényszerítésének kísérlete a mindenkori magyar kormányzatra és társadalomra továbbra is jelen marad - tette hozzá.