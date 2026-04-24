Így dolgoztak az országgyűlési képviselők a most záruló parlamenti ciklusban

Csaknem négyszázötven törvényjavaslatot, köztük öt alaptörvény-módosítást fogadott el az Országgyűlés a most záruló, 2022 és 2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki a törvényhozás honlapján található adatbázisból. A ciklus egyik első elfogadott törvénye, 2022. május végén, a kormány kezdeményezésére az alaptörvény tizedik módosítása volt, amely arra adott lehetőséget, hogy

a szomszédos országban felmerülő háborús helyzet, fegyveres konfliktus vagy humanitárius katasztrófa esetén a kormány veszélyhelyzetet hirdessen.

Két hónappal később ismét módosították a 2011-ben elfogadott alkotmányt. A Fidesz-KDNP-s képviselők által kezdeményezett módosítással rendelkeztek arról, hogy az önkormányzati választások már 2024-től egy időben legyenek az európai parlamenti képviselők megválasztásával, továbbá rögzítették azt is: a történelmi hagyományokra tekintettel a megyék elnevezése vármegyékre változik.

Tizenkettedjére, 2023 decemberében egyebek mellett azért módosították az alaptörvényt, hogy lehetővé váljon