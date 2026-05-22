Magyar Péter: jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról
Forsthoffer Ágnes együttérzését fejezte ki a MOL tiszaújvárosi üzemében történt baleset áldozata családjának
A házelnök emellett a baleset sérültjeinek mielőbbi gyógyulást kívánt.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának péntek délelőtt a Facebook-oldalán.
A miniszter megjegyezte, hogy már úton van a Mol tiszaújvárosi üzemébe, ahol a robbanás történt; csatlakozik hozzá Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás, a tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van - közölte a Mol Nyrt. az MTI-vel pénteken hozzátéve, hogy a balesetben egy ember meghalt.
Megjegyezték: az esetnek több súlyos sérültje is van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják - közölte a Mol.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás
+Ez is érdekelheti
Magyar Péter: erős közép-európai régióra van szükség az erős Európához
Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint minisztert
Kinevezte a közigazgatási államtitkárokat Sulyok Tamás
Magyar Péter: a kegyelmi ügy dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét
Magyar Péter távozásra szólította fel a Kúria elnökét
Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár
Magyar Péter személyesen mutatta meg a sajtónak a Karmelita kolostor épületét
Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését
Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására
Gajdos László: az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, a legfontosabb az emberek egészségének védelme
Magyar Péter: a miniszterelnök székhelye Budapesten, az Alkotmány utcában lesz