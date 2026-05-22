Rekordszámú alpinista érte el egyetlen napon a Mount Everest csúcsát



Az idei szezonban a hatóságok rekordszámú - 492 - engedélyt adtak már ki hegymászóknak, és valóságos sátorfalu épült kia hegy lábánál a hegymászók és az őket segítő serpák fogadására.

A tavaszi hegymászó idény áprilisi kezdete óta a serpákkal együtt mintegy 600-an érték el a csúcsot.

2023-ban szintén nagyszámú hegymászó jutott fel a legmagasabb csúcsra, egy részük a nepáli, a többiek a tibeti - kínai - oldalon, pontos számukat azonban az illetékesek nem közölték. A kínai hatóságok idén lezárták a tibeti útvonalat.

A record number of 274 climbers scaled Mount Everest on Wednesday, a hiking ‌official said, the highest number ever to reach the world's tallest peak on the same day from the Nepali side.#Kathmandu #Nepal pic.twitter.com/T9V5R2LHEl — Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) May 21, 2026



A hegymászók rohama a világ legmagasabb csúcsának megostromlására ismét felkeltette a hegyen kialakuló "túlturizmus" miatti aggodalmakat, különösen azért, mert az időjárási körülmények általános változása miatt rövidebb idő áll rendelkezésre szerencsét próbálni.