Rekordszámú alpinista érte el egyetlen napon a Mount Everest csúcsát

Rekordszámú, 275 hegymászó érte el egyetlen napon a Mount Everest csúcsát a déli oldalon, nepáli területen - közölte az MTI a katmandui turisztikai minisztérium vezetőinek csütörtöki nyilatkozatát.
2026. május 22., péntek 10:24
A Mount Everest-i expedíciók történetében ez a legnagyobb dokumentált szám arról, hányan érték el egyetlen napon a csúcsot

 - mondta az AFP francia hírügynökségnek Himal Gautam, a minisztérium szóvivője.

Hozzátette: a szerdán elért rekord igazolásának kiadásához még hitelesíteniük kell a hivatalos adatokat.

Azóta, hogy Edmund Hillary hegymászó és Tendzing Norgaj serpa 1953-ban elsőként feljutott "a világ tetejére", a hegymászás jelentős bevételi forrássá vált Nepálban.


Az idei szezonban a hatóságok rekordszámú - 492 - engedélyt adtak már ki hegymászóknak, és valóságos sátorfalu épült kia hegy lábánál a hegymászók és az őket segítő serpák fogadására.

A tavaszi hegymászó idény áprilisi kezdete óta a serpákkal együtt mintegy 600-an érték el a csúcsot.

2023-ban szintén nagyszámú hegymászó jutott fel a legmagasabb csúcsra, egy részük a nepáli, a többiek a tibeti - kínai - oldalon, pontos számukat azonban az illetékesek nem közölték. A kínai hatóságok idén lezárták a tibeti útvonalat.


A hegymászók rohama a világ legmagasabb csúcsának megostromlására ismét felkeltette a hegyen kialakuló "túlturizmus" miatti aggodalmakat, különösen azért, mert az időjárási körülmények általános változása miatt rövidebb idő áll rendelkezésre szerencsét próbálni.

Az idei mászási szezon várhatóan június első hetében véget ér.

 

