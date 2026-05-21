Lezuhant egy felvonó a bukaresti közlekedési minisztérium épületében, többen megsérültek
Egy fiatal román turista holttestét találták meg egy összeomlott ház romjai alatt a kelet-németországi Görlitzben
A lengyel határ mentén fekvő Görlitz egy többemeletes lakóháza hétfőn dőlt össze, a hatóságok szerint egyelőre ismeretlen okból.
A romok között kutató mentők szerdán találták meg egy nő holttestét, miután keresőkutyák azonosították a helyet, ahol kutatniuk kell - mondta el a rendőrségi szóvivő.
A hatóságok további két eltűnt embert keresnek, egy 26 éves román és egy 48 éves bolgár-német állampolgárt.
A szóvivő közlése szerint minden órával csökken annak az esélye, hogy még életben legyenek, de a kutatást addig folytatják, amíg meg nem találják őket.
A házban, amely összedőlt, idegenforgalmi célból kiadó lakások voltak a hatóságok szerint.
Octavian Ursu, a város polgármestere elmondta, hogy feltehetően gázrobbanás történt. A rendőrség közlése szerint ugyanis néhány órával a ház összeomlása előtt gázszivárgást észleltek, ami a mentést is nehezíti, mivel a gáz továbbra is szökik a romok alól.
A katasztrófa helyszínének környékén lévő gázcsöveket kiürítették, hogy csökkentsék a gázrobbanás esélyét, és biztonságosabbá tegyék a mentési munkálatokat.
+Ez is érdekelheti
Dagad a botrány: Párizsi óvodákban és iskolákban indult nyomozás súlyos visszaélések miatt
Újra felébredt Kamcsatka rettegett tűzhányója
Megtalálták az utolsó két búvár holttestét, akiket a Maldív-szigeteken ért tragédia
Összeomlott egy turistáknak fenntartott épület Németországban, több mentőcsapatot is riasztottak
Brutális tömegbunyót rendeztek tinik egy étteremben, repültek a székek
Fagylaltozásból rémálom: apja karjaiban halt meg egy tinédzser
Új részletek derültek ki a búvárok haláláról - videóval
Egész Afrikára kiterjedő vészhelyzetet hirdettek, súlyos a helyzet
Tízezreket csaphatott be egy nemzetközi csalóhálózat
Pusztító lángok Kaliforniában: Tízezrek menekültek az otthonaikból - videóval
Többen meghaltak Kaliforniában egy mecsetnél történt lövöldözésben