2026. május 21. csütörtök, Konstantin
23°C Budapest
turista
holttest
összedőlt ház

Egy fiatal román turista holttestét találták meg egy összeomlott ház romjai alatt a kelet-németországi Görlitzben

Egy fiatal román turista holttestét találták meg egy összeomlott ház romjai alatt a kelet-németországi Görlitzben
Egy 25 éves román turista holttestét találták meg egy összeomlott ház romjai alatt a kelet-németországi Görlitzben, további két eltűnt személy után még folyik a kutatás - részletezte az MTI csütörtökön a helyi rendőrség szóvivőjének csütörtöki közleményét.
2026. május 21., csütörtök 15:23
Vágólapra másolva!

A lengyel határ mentén fekvő Görlitz egy többemeletes lakóháza hétfőn dőlt össze, a hatóságok szerint egyelőre ismeretlen okból.

A romok között kutató mentők szerdán találták meg egy nő holttestét, miután keresőkutyák azonosították a helyet, ahol kutatniuk kell - mondta el a rendőrségi szóvivő.

A hatóságok további két eltűnt embert keresnek, egy 26 éves román és egy 48 éves bolgár-német állampolgárt.

A szóvivő közlése szerint minden órával csökken annak az esélye, hogy még életben legyenek, de a kutatást addig folytatják, amíg meg nem találják őket.


A házban, amely összedőlt, idegenforgalmi célból kiadó lakások voltak a hatóságok szerint.

Octavian Ursu, a város polgármestere elmondta, hogy feltehetően gázrobbanás történt. A rendőrség közlése szerint ugyanis néhány órával a ház összeomlása előtt gázszivárgást észleltek, ami a mentést is nehezíti, mivel a gáz továbbra is szökik a romok alól.

A katasztrófa helyszínének környékén lévő gázcsöveket kiürítették, hogy csökkentsék a gázrobbanás esélyét, és biztonságosabbá tegyék a mentési munkálatokat.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra