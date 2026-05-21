Egy fiatal román turista holttestét találták meg egy összeomlott ház romjai alatt a kelet-németországi Görlitzben

A lengyel határ mentén fekvő Görlitz egy többemeletes lakóháza hétfőn dőlt össze, a hatóságok szerint egyelőre ismeretlen okból.

A romok között kutató mentők szerdán találták meg egy nő holttestét, miután keresőkutyák azonosították a helyet, ahol kutatniuk kell - mondta el a rendőrségi szóvivő.

A hatóságok további két eltűnt embert keresnek, egy 26 éves román és egy 48 éves bolgár-német állampolgárt.

A szóvivő közlése szerint minden órával csökken annak az esélye, hogy még életben legyenek, de a kutatást addig folytatják, amíg meg nem találják őket.