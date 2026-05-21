Videón, ahogy egy részeg autós kacsázott a Balaton felé vezető úton

Alig tudta az úton tartani az autóját egy 44 éves érdi férfi, akinél kiderült, hogy több alkoholt fogyasztott a kelleténél – közölte a Veszprém vármegyei rendőrség.

Szinte „kacsázott” kocsijával a Veszprém felől Balatonalmádi tartó sofőr, akit a rendőrök megállítottak, és büntetőeljárást kezdeményeztek vele szemben.



A felvételen hallható, hogy az ittas férfi csupán 40 kilométer per órás sebességgel haladt, és mivel senki nem merte kielőzni, jelentős kocsisor alakult ki miatta.

A Veszprém vármegyei rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy aki szeszes italt fogyasztott ne üljön volán mögé.