Gyógyszertárban dühöngött egy nő Sopronban – videóval
A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki egy soproni gyógyszertárban történt konfliktust követően ököllel megrongálta a bejárati ajtót – számolt be csütörtökön az ugyeszseg.hu.
A vádirat szerint az eset 2025. április 2-án történt a Sopron egyik patikájában, ahová a nő ittas állapotban ment be, és nyugtató gyógyszer kiváltását kérte. A patikában azonban közölték vele, hogy a megadott TAJ szám alapján nincs számára felírt készítmény.
A közlés hatására a nő feldühödött, majd távozás közben ököllel beleütött a gyógyszertár üvegajtajába. Az üveg ennek következtében pókhálósan megrepedt és megrongálódott.
Az ügyészség szerint a magatartás alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen.
A Soproni Járási Ügyészség garázdaság és rongálás vétsége miatt emelt vádat, és indítványozta, hogy a bíróság pénzbüntetést szabjon ki, valamint kötelezze a vádlottat a keletkezett, több százezer forintos kár megtérítésére.
A bűncselekmény elkövetését a gyógyszertár beltéri kamerája rögzítette, ami ezen a linken megtekinthető.
Nyitókép: Ügyészség videó képernyő-mentés
