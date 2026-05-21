Gyógyszertárban dühöngött egy nő Sopronban – videóval

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki egy soproni gyógyszertárban történt konfliktust követően ököllel megrongálta a bejárati ajtót – számolt be csütörtökön az ugyeszseg.hu.

A vádirat szerint az eset 2025. április 2-án történt a Sopron egyik patikájában, ahová a nő ittas állapotban ment be, és nyugtató gyógyszer kiváltását kérte. A patikában azonban közölték vele, hogy a megadott TAJ szám alapján nincs számára felírt készítmény.

A közlés hatására a nő feldühödött, majd távozás közben ököllel beleütött a gyógyszertár üvegajtajába. Az üveg ennek következtében pókhálósan megrepedt és megrongálódott.

Az ügyészség szerint a magatartás alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen.

A Soproni Járási Ügyészség garázdaság és rongálás vétsége miatt emelt vádat, és indítványozta, hogy a bíróság pénzbüntetést szabjon ki, valamint kötelezze a vádlottat a keletkezett, több százezer forintos kár megtérítésére.