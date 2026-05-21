Meztelen alak garázdálkodott Hevesben, az éj leple alatt lopakodott
A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki ittas állapotban, ruhátlanul több lakóingatlan udvarára is bement éjszaka – számolt be csütörtökön az ugyeszseg.hu.
A vádirat szerint az eset 2025 novemberében történt egy Füzesabony közelében fekvő településen, amikor a férfi éjszaka egy családi ház udvarára hatolt be. A leírás szerint ruha nélkül, erősen ittas állapotban ment az ingatlanhoz, ahol bekopogott, majd a bejárati ajtó kilincsét is megpróbálta lenyomni. A ház lakója a kopogásra kiment, ekkor a vádlott elszaladt a helyszínről.
Nem sokkal később a férfi egy szomszédos ingatlan udvarára is átment, ahol a bejárati ajtó előtt megállt. Amikor a lakó felkapcsolta a villanyt, ismét elmenekült.
A férfi később visszatért az első házhoz is, ahol a kutya ugatására lett figyelmes a ház tulajdonosa, aki végül kiment az udvarra, és elzavarta a hívatlan látogatót.
A Füzesabonyi Járási Ügyészség magánlaksértés bűntettével vádolja a büntetett előéletű férfit, és indítványában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését kérte.
Nyitókép: ugyeszseg.hu
