Holttestet találtak Hevesben, egy férfi az áldozat

Ismeretlen férfi holttestére bukkantak Heves vármegyében, Nagyréde külterületén. Az ügyben a rendőrség körözési eljárást indított, mivel egyelőre nem sikerült azonosítani az elhunyt személyt.

A police.hu keddi közleménye szerint a férfi holttestét május 19-én találták meg. Nyilvánosságra hozták az elhunyt személyleírását annak érdekében, hogy segítséget kérjenek az azonosításához.

Az elhunyt férfi kövér testalkatú volt, rövid, sűrű ősz hajjal. Feje kerekded, arca ovális formájú, szeme kék színű volt. Fülei húsosak, orra széles, arca borotvált. Vastag ajkai és hiányos fogazata is fontos ismertetőjegy lehet.

A hatóságok arról is beszámoltak, hogy a férfi felső végtagjain sebhelyek találhatók, bal hüvelykujján pedig egy régi, pörkkel fedett heg látható.

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság továbbra is vár minden olyan információt, amely segíthet az elhunyt személyazonosságának megállapításában.