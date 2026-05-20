Robbanás után halt meg a hős apa Mátészalkán
Órákig tartott fogva fiatalokat lakásában egy nyíregyházi férfi
Emberrablás és kábítószer birtoklása miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség azzal a nyíregyházi férfival szemben, aki a vád szerint órákon keresztül fogva tartott két fiatalt a lakásában – számolt be szerdán az ugyeszseg.hu.
Az eset 2024 novemberében történt egy nyíregyházi belvárosi lakásban. A vádirat alapján egy fiatalkorú lány és egy fiatal férfi hajnalban ment fel a vádlott otthonába, ahol a férfi kábítószert fogyasztott. Az ügyészség szerint a szer hatására zavarttá és agresszívvé vált.
A két fiatal később haza akart indulni, a férfi azonban azzal gyanúsította meg őket, hogy ellopták a kábítószerét. Közölte velük, hogy addig nem hagyhatják el a lakást, amíg vissza nem adják azt.
A férfi egy lőfegyvernek látszó légfegyvert is elővett, amelyet a sértettek előtt betárazott. Ezután a kanapéra ültette őket, kipakoltatta a zsebeiket, majd bezárta a bejárati ajtót, hogy megakadályozza a menekülésüket.
A fogva tartott fiatalok a nap folyamán többször próbáltak segítséget kérni az ablakon keresztül, azonban kiabálásukat csak délután hallották meg a járókelők, akik értesítették a rendőrséget.
A nyomozás során az is kiderült, hogy a vádlott korábban hasonló módon már másokat is megfélemlített. Az ügyészség szerint egy hónappal korábban több ember tartózkodott a lakásában, amikor ismét bódult állapotba került, majd azzal vádolta őket, hogy ellopták a pénzét és a kábítószerét. Akkor is kipakoltatta a jelenlévők zsebeit, és amikor egy nő távozni akart, kulcsra zárta az ajtót.
A főügyészség a férfit emberrablás minősített esetével és kábítószer birtoklásával vádolja. Az ügyészség fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta vele szemben.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Videón, ahogy egy kertbe csapódik egy taxi egy szabálytalan autós miatt
Holttestet találtak Hevesben, egy férfi az áldozat
Kegyetlen támadás Bács-Kiskunban: kölyökkutyát vettek célba Foktőn
Váratlan fordulatot vett egy rutinellenőrzés a X. kerületben - videóval
Magyarországon elsőként alkalmaztak sikeresen embriókori genetikai szűrést az SMA megelőzésére
Sikolyok szűrődtek a lakásból: új fordulat a szentlőrinci tragédiában
Meghalt Linczmayer László, gyászol a rendőrség
Borzasztó, amit át kellett élnie a két kisgyereknek a drogos nő miatt
Szerdán lejár a határidő, figyelmeztet a NAV
Meghalt Scherer Péter
Kegyetlen módon bánt áldozatával egy férfi Baranyában