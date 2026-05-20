Órákig tartott fogva fiatalokat lakásában egy nyíregyházi férfi

Légfegyverrel fenyegette őket.
2026. május 20., szerda 10:28
Emberrablás és kábítószer birtoklása miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség azzal a nyíregyházi férfival szemben, aki a vád szerint órákon keresztül fogva tartott két fiatalt a lakásában – számolt be szerdán az ugyeszseg.hu.

Az eset 2024 novemberében történt egy nyíregyházi belvárosi lakásban. A vádirat alapján egy fiatalkorú lány és egy fiatal férfi hajnalban ment fel a vádlott otthonába, ahol a férfi kábítószert fogyasztott. Az ügyészség szerint a szer hatására zavarttá és agresszívvé vált.

A két fiatal később haza akart indulni, a férfi azonban azzal gyanúsította meg őket, hogy ellopták a kábítószerét. Közölte velük, hogy addig nem hagyhatják el a lakást, amíg vissza nem adják azt.

A férfi egy lőfegyvernek látszó légfegyvert is elővett, amelyet a sértettek előtt betárazott. Ezután a kanapéra ültette őket, kipakoltatta a zsebeiket, majd bezárta a bejárati ajtót, hogy megakadályozza a menekülésüket.

A fogva tartott fiatalok a nap folyamán többször próbáltak segítséget kérni az ablakon keresztül, azonban kiabálásukat csak délután hallották meg a járókelők, akik értesítették a rendőrséget.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a vádlott korábban hasonló módon már másokat is megfélemlített. Az ügyészség szerint egy hónappal korábban több ember tartózkodott a lakásában, amikor ismét bódult állapotba került, majd azzal vádolta őket, hogy ellopták a pénzét és a kábítószerét. Akkor is kipakoltatta a jelenlévők zsebeit, és amikor egy nő távozni akart, kulcsra zárta az ajtót.

A főügyészség a férfit emberrablás minősített esetével és kábítószer birtoklásával vádolja. Az ügyészség fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta vele szemben.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

