Összeomlott egy turistáknak fenntartott épület Németországban, több mentőcsapatot is riasztottak
Két román állampolgárságú nőt is keresnek a németországi Görlitzben, ahol egy robbanás következtében összeomlott egy többlakásos épület. A tragédia után a mentőcsapatok folyamatosan kutatnak a romok alatt rekedt emberek után.
A Maszol keddi beszámolója szerint az épület főként turisták számára szolgált szálláshelyként.
Egyeztettem a görlitzi hatóságokkal, és a német hatóságok jelenleg is nehéz műveletet hajtanak végre a lehetséges áldozatok felkutatására
- közölte Oana Ţoiu román külügyminiszter. A miniszter hozzátette:
A hatóságok becslése szerint jelenleg három személy lehet a romok alatt.
Egy román fiatalember is az épületnél tartózkodott a baleset idején, azonban ő éppen az omlás pillanatában az utcán volt, így nem sérült meg.
A mentésben speciálisan kiképzett kutyás egységek is részt vesznek, miközben a tragédia pontos okait még vizsgálják. A sajtóinformációk szerint a robbanást feltehetően gázszivárgás okozhatta.
