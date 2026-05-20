2026. május 20. szerda, Bernát, Felícia
21°C Budapest
robbanás
németország
mentés

Összeomlott egy turistáknak fenntartott épület Németországban, több mentőcsapatot is riasztottak

Összeomlott egy turistáknak fenntartott épület Németországban, több mentőcsapatot is riasztottak
Eltűntek után kutatnak.
2026. május 20., szerda 11:30
Vágólapra másolva!

Két román állampolgárságú nőt is keresnek a németországi Görlitzben, ahol egy robbanás következtében összeomlott egy többlakásos épület. A tragédia után a mentőcsapatok folyamatosan kutatnak a romok alatt rekedt emberek után.


A Maszol keddi beszámolója szerint az épület főként turisták számára szolgált szálláshelyként.

Egyeztettem a görlitzi hatóságokkal, és a német hatóságok jelenleg is nehéz műveletet hajtanak végre a lehetséges áldozatok felkutatására

-    közölte Oana Ţoiu román külügyminiszter. A miniszter hozzátette:

A hatóságok becslése szerint jelenleg három személy lehet a romok alatt.


Egy román fiatalember is az épületnél tartózkodott a baleset idején, azonban ő éppen az omlás pillanatában az utcán volt, így nem sérült meg.

A mentésben speciálisan kiképzett kutyás egységek is részt vesznek, miközben a tragédia pontos okait még vizsgálják. A sajtóinformációk szerint a robbanást feltehetően gázszivárgás okozhatta.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra