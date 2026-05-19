Többen meghaltak Kaliforniában egy mecsetnél történt lövöldözésben
Pusztító lángok Kaliforniában: Tízezrek menekültek az otthonaikból - videóval
Több tízezer embernek kellett elhagyni az otthonát a dél-kaliforniai Simi Valley környékén és a Santa Rosa-szigeten pusztító, kiterjedt erdőtüzek miatt - közölték kedden a helyi hatóságok, írta meg az MTI.
Los Angelestől északnyugatra, Simi Valley város közelében mintegy 5,5 négyzetkilométeres területen lángol az erdő a helyi tűzoltóság közlése szerint. A Santa Rosa-szigeten tomboló tűz pedig már csaknem 60 négyzetkilométerre terjedt ki a kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi minisztérium tájékoztatása szerint.
Az erdőtüzek miatt több megyére is evakuálási parancsot adtak ki a helyi hatóságok, hétfőn mintegy 29 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására.
A tűz hétfőn délelőtt keletkezett Simi Valley közelében, Ventura megyében, Los Angeles belvárosától körülbelül 65 kilométerre északnyugatra.
A régióba 500 tűzoltót vezényeltek a lángok megfékezésére, helikopter és repülő is segíti a munkájukat vizet és égésgátlót öntve a területre.
Személyi sérülésről eddig nem adtak hírt.
Jelenleg nem számítunk arra, hogy a tűz eléri Los Angelest
- mondta el Karen Bass, a város polgármestere hozzátéve, hogy a tűzoltók "gondosan figyelemmel kísérik a helyzetet".
Tavaly januárban a Los Angeles nyugati peremén pusztító Palisades-tűz és a Pasadena és Altadena közelében lángoló Eaton-tűz következtében 31 ember vesztette életét, és több mint 16 ezer épületet hamvadt el. A tűzoltók hetekig küzdöttek a lángokkal.
+Ez is érdekelheti
Brutális gyilkosság történt Horvátországban, a tragédia részletei megdöbbentőek
Anyamedve végezhetett egy kirándulóval a népszerű turistaösvényen
Hantavírus riadó Romániában: újabb vizsgálatok erősítették meg a fertőzést
Online ismerkedésből rémálom: napokig láncra verve hurcolta áldozatát egy férfi
Pánik Texasban: autókból nyitottak tüzet járókelőkre kamaszok
Földrengés pusztított Kínában, több ezer embert menekítettek ki - videóval
Fegyveres támadásban megöltek tíz embert egy mexikói faluban
Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban
Holttestet találtak egy parkolóház előtt
Utasokkal a fedélzetén kényszerleszállást hajtott végre egy easyJet-járat
Kiderült: Elmebeteg az olaszországi tömeges gázolás elkövetője, őrizetbe vették - videóval