Pusztító lángok Kaliforniában: Tízezrek menekültek az otthonaikból - videóval

Több tízezer embernek kellett elhagyni az otthonát a dél-kaliforniai Simi Valley környékén és a Santa Rosa-szigeten pusztító, kiterjedt erdőtüzek miatt - közölték kedden a helyi hatóságok, írta meg az MTI.

Los Angelestől északnyugatra, Simi Valley város közelében mintegy 5,5 négyzetkilométeres területen lángol az erdő a helyi tűzoltóság közlése szerint. A Santa Rosa-szigeten tomboló tűz pedig már csaknem 60 négyzetkilométerre terjedt ki a kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi minisztérium tájékoztatása szerint.

Az erdőtüzek miatt több megyére is evakuálási parancsot adtak ki a helyi hatóságok, hétfőn mintegy 29 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására.

🔥California in a ring of fire: emergency evacuation of 23,000 people



⚪️ In Southern California, due to the rapid spread of forest fires, exacerbated by strong winds, authorities have announced an emergency evacuation of more than 23,000 residents.



A tűz hétfőn délelőtt keletkezett Simi Valley közelében, Ventura megyében, Los Angeles belvárosától körülbelül 65 kilométerre északnyugatra.