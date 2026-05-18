Fegyveres támadásban megöltek tíz embert egy mexikói faluban

Ismeretlen fegyveresek megöltek tíz embert, köztük három gyermeket egy mexikói faluban helyi idő szerint vasárnap hajnalban - közölte az MTI a helyi hatóságok nyilatkozatát.
2026. május 18., hétfő 08:51
A támadást Puebla államban, Tehuitzingo településen követték el.

A helyi média szerint az áldozatok nagy része egy családhoz tartozott, és a lövöldözés hátterében feltehetően családi összetűzés állt.


Az áldozatok között egy csecsemő, valamint egy 10 és egy 14 éves gyermek is van.


A hatóságok korábban ígéretet tettek arra, hogy a részben Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokság közeledtével fokozzák a biztonsági intézkedéseket az országban.

 

 

