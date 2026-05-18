Alvás közben csaptak fel a lángok: több konyhai tűz is volt a hétvégén

A hétvégén két alkalommal is egy főzés közben elfelejtett étel okozott hatalmas tüzet – közölte a Katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

A Zala vármegyei Nagykanizsán a lakás tulajdonosa elaludt, és eközben gyulladt ki a sütőben felejtett ennivaló, míg a Győr-Moson-Sopron vármegyei Abdán egy tűzhelyen hagyott olaj okozott bajt.

Bár a tűztoltók gyorsan a helyszínekre érkeztek, mindkét lakót kórházba kellett szállítani.

A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhetőek ezek az esetek.