Alvás közben csaptak fel a lángok: több konyhai tűz is volt a hétvégén

Kórházba kerültek a lakók.
2026. május 18., hétfő 09:21
A hétvégén két alkalommal is egy főzés közben elfelejtett étel okozott hatalmas tüzet – közölte a Katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

A Zala vármegyei Nagykanizsán a lakás tulajdonosa elaludt, és eközben gyulladt ki a sütőben felejtett ennivaló, míg a Győr-Moson-Sopron vármegyei Abdán egy tűzhelyen hagyott olaj okozott bajt.

Bár a tűztoltók gyorsan a helyszínekre érkeztek, mindkét lakót kórházba kellett szállítani.

A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhetőek ezek az esetek.

  • Érdemes hangos időzítőt használni, ami jelez, ha kész az étel.
  • Nem szabad a sütőt, vagy a tűzhelyet használat közben magára hagyni.
  • Célszerű távol tartani a gyúlékony tárgyakat (konyharuhát, papírtörlőt, műanyagot) a hőforrásoktól.
  • Fontos a tűzhely, sütő, páraelszívó szűrőjét rendszeresen tisztítani.


Ha mégis megtörténik a baj, ezeket a lépéseket érdemes végigcsinálni:

  • Azonnal el kell zárni a tűzhelyet, és le kell venni az edényt a melegítő felületről.
  • Lefedhetjük az edényt hőálló fedővel vagy sütőlemezzel.
  • Tilos vizet önteni az égő olajra.

Ezek után azonnal értesíteni kell a tűzoltókat.

A nyitókép illusztráció: Szőke Péter

 

