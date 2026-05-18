Alvás közben csaptak fel a lángok: több konyhai tűz is volt a hétvégén
A hétvégén két alkalommal is egy főzés közben elfelejtett étel okozott hatalmas tüzet – közölte a Katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.
A Zala vármegyei Nagykanizsán a lakás tulajdonosa elaludt, és eközben gyulladt ki a sütőben felejtett ennivaló, míg a Győr-Moson-Sopron vármegyei Abdán egy tűzhelyen hagyott olaj okozott bajt.
Bár a tűztoltók gyorsan a helyszínekre érkeztek, mindkét lakót kórházba kellett szállítani.
A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhetőek ezek az esetek.
- Érdemes hangos időzítőt használni, ami jelez, ha kész az étel.
- Nem szabad a sütőt, vagy a tűzhelyet használat közben magára hagyni.
- Célszerű távol tartani a gyúlékony tárgyakat (konyharuhát, papírtörlőt, műanyagot) a hőforrásoktól.
- Fontos a tűzhely, sütő, páraelszívó szűrőjét rendszeresen tisztítani.
Ha mégis megtörténik a baj, ezeket a lépéseket érdemes végigcsinálni:
- Azonnal el kell zárni a tűzhelyet, és le kell venni az edényt a melegítő felületről.
- Lefedhetjük az edényt hőálló fedővel vagy sütőlemezzel.
- Tilos vizet önteni az égő olajra.
Ezek után azonnal értesíteni kell a tűzoltókat.
A nyitókép illusztráció: Szőke Péter
