Súlyosan megégett egy kisfiú a családi grillezésen, mentőhelikoptert riasztottak

A közelmúltban családi grillezésen szenvedett súlyos égési sérüléseket egy tíz év körüli gyermek hazánkban - derült ki az Országos Mentőszolgálat szombati Facebook-közleményéből.

A tájékoztatás szerint a kisfiú megemelte a a grillsütő fedelét, aminek következtében a láng és a forró levegő csúnyán megégette az arcát. A család borzasztóan megrémült, azonnal hűteni kezdték a gyermek sérüléseit és mentőt hívtak.



A mentésirányítás több mentőegységet indított a helyszínre, köztük mentőhelikoptert is, miközben végig vonalban maradtak és elsősegélynyújtásra instruálták a szülőket.

Perceken belül megérkeztek a szakemberek, akik azonnal átvették a segítségnyújtást, a gyermek hólyagos sérüléseit ellátták, erős fájdalmát csillapították, és a légúti égés gyanúja miatt emelt szintű légútbiztosítást alkalmaztak.