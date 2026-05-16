Halálos tragédia Debrecenben, kiderült, ki az áldozat
Súlyosan megégett egy kisfiú a családi grillezésen, mentőhelikoptert riasztottak
A közelmúltban családi grillezésen szenvedett súlyos égési sérüléseket egy tíz év körüli gyermek hazánkban - derült ki az Országos Mentőszolgálat szombati Facebook-közleményéből.
A tájékoztatás szerint a kisfiú megemelte a a grillsütő fedelét, aminek következtében a láng és a forró levegő csúnyán megégette az arcát. A család borzasztóan megrémült, azonnal hűteni kezdték a gyermek sérüléseit és mentőt hívtak.
A mentésirányítás több mentőegységet indított a helyszínre, köztük mentőhelikoptert is, miközben végig vonalban maradtak és elsősegélynyújtásra instruálták a szülőket.
Perceken belül megérkeztek a szakemberek, akik azonnal átvették a segítségnyújtást, a gyermek hólyagos sérüléseit ellátták, erős fájdalmát csillapították, és a légúti égés gyanúja miatt emelt szintű légútbiztosítást alkalmaztak.
A kisfiút végül stabil állapotban, légi úton szállították kórházba.
A nyitókép illusztráció: mentok.hu
