Három autót lopott egy nap alatt, majd 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől a miskolci férfi - videóval
Most emeltek vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei, miskolci férfi ellen, aki 2025 májusában egy nap alatt három autót is ellopott, majd ittasan több mint 100 kilométeren keresztül menekült a rendőrök elől – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.
A rendőrök észlelték a körözés alatt álló kocsit, majd fény- és hangjelzés használatával megpróbálták megállítani, ám az elkövető nem volt együttműködő, és a fék helyett a gázra lépett.
A tettes a járőröket majdnem elsodorva nekitolatott a rendőrautónak, majd a belvárosban a tilos jelzés ellenére egy hét jelzőlámpás útkereszteződésen és zebrán keresztül hajtva, a járókelők és más közlekedők testi épségét veszélyeztetve menekült a rendőrök elől, egyes útszakaszokon 90 és 120 kilométer per órás sebességgel repesztve.
Ezek után felhajtott az autópályára is, ahol 100 kilométeren keresztül menekült, és közel 16 KRESZ szabályt szegett meg hirtelen sávváltásokkal, indokolatlan fékezésekkel és előzésekkel. Még a motoros rendőröket is le akarta szorítani az útról.
Volt, ahol 150 kilométer per órás sebességgel haladt, ezért az autó több gumija is defektet kapott, ezért végül sikerült lekapcsolni az ámokfutót.
A férfinak több bűncselekmény miatt kell felelnie a Miskolci Törvényszék előtt, többek között hivatalos személy ellen elkövetett emberölés kísérlete, hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés, nagyobb kárt okozó rongálás, valamint ittas járművezetés miatt.
