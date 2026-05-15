Jelentős lezárások lesznek a Városligetnél a hétvégén
„Pénzt vagy életet!” – kétszer tértek vissza ugyanahhoz a házhoz a nógrádi rablók
Vádat emeltek a két elkövető ellen, akik háromszázezer forintot zsákmányoltak úgy, hogy 2025 augusztusában két héten belül kétszer raboltak ki egy 64 éves Nógrád vármegyei nógrádkövesdi férfit – közölte a police.hu.
Mint kiderült, a 24 éves csitári és 22 éves nógrádmarcali férfi először augusztus 16-án tört be az áldozat házába, aki a 100 éves magatehetetlen, fekvőbeteg édesapjával élt együtt.
Pénzt vagy életet!
– kiabálták, majd 200 ezer forintot sikerült ellopniuk, és távoztak a helyszínről. Alig egy hét telt el, amikor augusztus 24-én újra megjelentek az ingatlannál, és a fürdőszoba ablakán bejutva a falhoz szorították, fojtogatni kezdték a sértettet, és pénzt követeltek tőle. A támadók 100 ezer forintot szereztek, majd elrohantak.
A Balassagyarmati Rendőrkapitányság nyomozói a galgagutai vasútállomáson fogták el a tetteseket, őrizetbe vették őket, és csoportosan elkövetett rablás miatt kihallgatták a vádlottakat. A törvényszék elrendelte a letartóztatásukat.
Pont került az ügy végére, ugyanis a Balassagyarmati Rendőrkapitányság lezárta a nyomozást, az ügy iratai már az ügyészségen vannak, vádemelési javaslattal.
Nyitókép: police.hu
+Ez is érdekelheti
Három autót lopott egy nap alatt, majd 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől a miskolci férfi - videóval
Trükkös „szakik” csaptak le egy idős házaspárra Szolnokon, elképesztő összeget követeltek
Elfogták az emberöléssel vádolt gyöngyösi nőt
Jelentős kokainszállítmány akadt fenn Letenyén, értéke több száz millió forint - videóval
Internetes flörtből rémálom: intim képekkel zsarolt egy veszprémi férfit egy bűnbanda
Lefejelte és megrúgta a biztonsági őrt egy ittas férfi egy ceglédi kosárlabda meccsen
Az autó ablakába szorítva vonszolta a nőt Törökszentmiklóson
Hepatitis járvány van Hajdú-Biharban
Lezuhant egy kocsi a felüljáróról, két ember halt meg miatta – letartóztatásban marad
Egy turista lakókocsiját verte szét egy részeg férfi Szegeden - videóval
Újra részegen rollerezett, súlyos baleset lett a vége