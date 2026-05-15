„Pénzt vagy életet!” – kétszer tértek vissza ugyanahhoz a házhoz a nógrádi rablók

Több százezer forintot zsákmányoltak.
2026. május 15., péntek 17:30
Vádat emeltek a két elkövető ellen, akik háromszázezer forintot zsákmányoltak úgy, hogy 2025 augusztusában két héten belül kétszer raboltak ki egy 64 éves Nógrád vármegyei nógrádkövesdi férfit – közölte a police.hu.

Mint kiderült, a 24 éves csitári és 22 éves nógrádmarcali férfi először augusztus 16-án tört be az áldozat házába, aki a 100 éves magatehetetlen, fekvőbeteg édesapjával élt együtt.

Pénzt vagy életet!

 – kiabálták, majd 200 ezer forintot sikerült ellopniuk, és távoztak a helyszínről. Alig egy hét telt el, amikor augusztus 24-én újra megjelentek az ingatlannál, és a fürdőszoba ablakán bejutva a falhoz szorították, fojtogatni kezdték a sértettet, és pénzt követeltek tőle. A támadók 100 ezer forintot szereztek, majd elrohantak.

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság nyomozói a galgagutai vasútállomáson fogták el a tetteseket, őrizetbe vették őket, és csoportosan elkövetett rablás miatt kihallgatták a vádlottakat. A törvényszék elrendelte a letartóztatásukat.

Pont került az ügy végére, ugyanis a Balassagyarmati Rendőrkapitányság lezárta a nyomozást, az ügy iratai már az ügyészségen vannak, vádemelési javaslattal.

Nyitókép: police.hu

 

