„Pénzt vagy életet!” – kétszer tértek vissza ugyanahhoz a házhoz a nógrádi rablók

Vádat emeltek a két elkövető ellen, akik háromszázezer forintot zsákmányoltak úgy, hogy 2025 augusztusában két héten belül kétszer raboltak ki egy 64 éves Nógrád vármegyei nógrádkövesdi férfit – közölte a police.hu.

Mint kiderült, a 24 éves csitári és 22 éves nógrádmarcali férfi először augusztus 16-án tört be az áldozat házába, aki a 100 éves magatehetetlen, fekvőbeteg édesapjával élt együtt.

Pénzt vagy életet!

– kiabálták, majd 200 ezer forintot sikerült ellopniuk, és távoztak a helyszínről. Alig egy hét telt el, amikor augusztus 24-én újra megjelentek az ingatlannál, és a fürdőszoba ablakán bejutva a falhoz szorították, fojtogatni kezdték a sértettet, és pénzt követeltek tőle. A támadók 100 ezer forintot szereztek, majd elrohantak.