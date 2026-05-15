2026. május 15. péntek, Szonja, Zsófia
18°C Budapest
hepatitis
hajdú-bihar
járvány

Hepatitis járvány van Hajdú-Biharban

Hepatitis-A járvány van Hajdúhadházon - erről az önkormányzat adott ki közleményt.
2026. május 15., péntek 11:54
Vágólapra másolva!

Becslések szerint legfeljebb 20 betegről lehet szó, a kontaktszemélyek száma azonban több száz is lehet. Erről hivatalos információt egyelőre nem tudni. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket. Az érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket adtak, illetve arra kérték a lakosokat, hogy figyeljenek a személyes higiéniára. A vírusos májgyulladás ugyanis leggyakrabban rossz higiénés körülmények között terjed, fertőzött élelmiszerrel, szennyezett ivóvízzel vagy közvetlen emberi érintkezéssel.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra