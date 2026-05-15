Fenyegetés miatt leállították a légi forgalmat Helsinki repülőterén

Helsinki repülőtere pénteken három órára felfüggesztette a légi forgalmat, miután a finn miniszterelnök drónfenyegetésről számolt be.

A hatóságok május 15-én 4 óra és 7 óra között felfüggesztették a helsinki repülőtérre érkező és onnan induló légi forgalmat. A forgalom már újraindult

- írta a repülőtér közleményében, anélkül, hogy megadta volna a zavar okát.

A légikikötő arra figyelmeztetett, hogy a nap folyamán késésekre és járattörlésekre lehet számítani.

Korábban Petteri Orpo miniszterelnök az X közöségi oldalán egy drónriadóról számolt be a dél-finnországi Uusimaa régióban, valamint arról, hogy megerősítették a finn fegyveres erők felügyeletét a térségben.