Öt turista halt meg búvárbalesetben a Maldív-szigeteken
Az áldozatok között természettudósok is vannak.
2026. május 15., péntek 09:19
Holtan találtak meg öt olasz turistát a Maldív-szigeteken, ahol búvárkodás közben tűntek el

- jelentette be csütörtökön az olasz külügyminisztérium. Az áldozatok között természettudósok is vannak.

A tragédia a Vaavu-atollon történt, ahol a csoport búvárszafari keretében 50 méter mélyen fekvő vízalatti barlangokat akart felderíteni. A holttesteket egy olyan barlangi üregben találták meg, amely 60 méter mélyre is lenyúlik a tengerfelszín alatt.

A búvárok csütörtökön reggel merültek le a Duke of York nevű hajóról, és a személyzet azután értesítette a hatóságokat, hogy délig sem kerültek elő.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, amelyben a római külügyminisztérium esti, az áldozatok nevét is tartalmazó közleménye szerint Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem professzora, tengerökológus, ismert televíziós személyiség és lánya, valamint Muriel Oddenino, a Torinói Egyetem természettudósa és két búvároktató halt meg.

A helyi média szerint az időjárási viszonyok kedvezőtlenek voltak, annyira, hogy a meteorológiai szolgálat sárga figyelmeztetést tett közzé.

Az 1192 apró szigetből álló indiai-óceáni államban eddig ez a legtöbb áldozatot követelő búvárbaleset. Tavaly júniusban egy 26 éves japán turista, decemberben egy idős brit nő fulladt a tengerbe búvárkodás közben.

A népszerű üdülőszigeteken az elmúlt hat évben legkevesebb 112 turista vesztette életét tengeri balesetben, közülük 42 búvárbalesetben

- írta a helyi média.

Forrás: MTI

 

