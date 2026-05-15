Öt turista halt meg búvárbalesetben a Maldív-szigeteken
Holtan találtak meg öt olasz turistát a Maldív-szigeteken, ahol búvárkodás közben tűntek el
- jelentette be csütörtökön az olasz külügyminisztérium. Az áldozatok között természettudósok is vannak.
A tragédia a Vaavu-atollon történt, ahol a csoport búvárszafari keretében 50 méter mélyen fekvő vízalatti barlangokat akart felderíteni. A holttesteket egy olyan barlangi üregben találták meg, amely 60 méter mélyre is lenyúlik a tengerfelszín alatt.
A búvárok csütörtökön reggel merültek le a Duke of York nevű hajóról, és a személyzet azután értesítette a hatóságokat, hogy délig sem kerültek elő.
Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, amelyben a római külügyminisztérium esti, az áldozatok nevét is tartalmazó közleménye szerint Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem professzora, tengerökológus, ismert televíziós személyiség és lánya, valamint Muriel Oddenino, a Torinói Egyetem természettudósa és két búvároktató halt meg.
A helyi média szerint az időjárási viszonyok kedvezőtlenek voltak, annyira, hogy a meteorológiai szolgálat sárga figyelmeztetést tett közzé.
Az 1192 apró szigetből álló indiai-óceáni államban eddig ez a legtöbb áldozatot követelő búvárbaleset. Tavaly júniusban egy 26 éves japán turista, decemberben egy idős brit nő fulladt a tengerbe búvárkodás közben.
A népszerű üdülőszigeteken az elmúlt hat évben legkevesebb 112 turista vesztette életét tengeri balesetben, közülük 42 búvárbalesetben
- írta a helyi média.
Forrás: MTI
