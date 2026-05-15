Öt turista halt meg búvárbalesetben a Maldív-szigeteken

Holtan találtak meg öt olasz turistát a Maldív-szigeteken, ahol búvárkodás közben tűntek el

- jelentette be csütörtökön az olasz külügyminisztérium. Az áldozatok között természettudósok is vannak.

A tragédia a Vaavu-atollon történt, ahol a csoport búvárszafari keretében 50 méter mélyen fekvő vízalatti barlangokat akart felderíteni. A holttesteket egy olyan barlangi üregben találták meg, amely 60 méter mélyre is lenyúlik a tengerfelszín alatt.

A búvárok csütörtökön reggel merültek le a Duke of York nevű hajóról, és a személyzet azután értesítette a hatóságokat, hogy délig sem kerültek elő.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, amelyben a római külügyminisztérium esti, az áldozatok nevét is tartalmazó közleménye szerint Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem professzora, tengerökológus, ismert televíziós személyiség és lánya, valamint Muriel Oddenino, a Torinói Egyetem természettudósa és két búvároktató halt meg.