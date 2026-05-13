Holttestet találtak a Dunában, egy férfi az áldozat

Holttest sodródott a Duna vizén, Dolj megyében, Romániában – derült ki szerdán a területi rendőr-főkapitányság közleményéből.

A Maszol által szemlézett tájékoztatás szerint a bejelentést nyomán a calafati hatóságok kimentek a helyszínre, ahol kiemelték az áldozat testét a folyóból.

Megállapították, hogy egy férfiről van szó, az előzetes vizsgálatok során nem találtak erőszakra utaló nyomokat a holttesten.

Folyamatban van a személyazonosság megállapítása.

Nyomozás indult a haláleset pontos körülményeinek felderítése érdekében.