Holttestet találtak a Dunában, egy férfi az áldozat
Holttest sodródott a Duna vizén, Dolj megyében, Romániában – derült ki szerdán a területi rendőr-főkapitányság közleményéből.
A Maszol által szemlézett tájékoztatás szerint a bejelentést nyomán a calafati hatóságok kimentek a helyszínre, ahol kiemelték az áldozat testét a folyóból.
Megállapították, hogy egy férfiről van szó, az előzetes vizsgálatok során nem találtak erőszakra utaló nyomokat a holttesten.
Folyamatban van a személyazonosság megállapítása.
Nyomozás indult a haláleset pontos körülményeinek felderítése érdekében.
A nyitókép illusztráció: Dolj megyei katasztrófavédelem
