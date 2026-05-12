Felrobbant egy robbanószerekkel megrakodott riksa egy pakisztáni piacon
Dráma egy családi kiránduláson: Összeesett egy kétgyermekes édesanya
Sokkoló történetről számolt be kedden a BILD: egy amerikai édesanya majdnem életét vesztette, miután megérintett egy különleges, smaragdzöld bogarat egy családi kiránduláson Maine államban.
A 44 éves Antoinette W. ikergyermekeivel túrázott a Fort Knox Állami Parkban, amikor meglátta a különleges rovart.
Egyszerűen felemeltem és azt mondtam: Hű, de gyönyörű vagy!
- idézte fel később a pillanatot a nő.
A meghittnek induló jelenet azonban másodpercek alatt rémálommá vált. Az anya testében égő érzés jelent meg, majd súlyos allergiás reakció alakult ki nála. Gyermekeivel kétségbeesetten rohant segítségért a park egyik épületéhez, ahol végül összeesett.
A helyszínen tartózkodó egykori katonai orvos azonnal felismerte a veszélyt. Az asszony ajka elkékült, nem kapott levegőt. Többször elvesztette az eszméletét, súlyos légzési nehézségekkel küzdött, és csak a gyors segítség mentette meg az életét.
A szakemberek szerint a nő extrém allergiás reakciót szenvedhetett el a hatfoltos tigrisbogár védekező váladéka miatt. Bár a rovar nem számít mérgezőnek, bizonyos esetekben súlyos tüneteket válthat ki.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Több civil halálos áldozata van egy piac elleni légitámadásnak Nigériában
Iránban kivégeztek egy lázadásért halálra ítélt férfit
Rémálommá vált a nyaralás: vészhelyzetet jelentett a Lufthansa Airbusa - videóval
Franciaországban támadás tervezésével vádoltak meg egy tunéziai férfit
Minden járatot töröl a Charleroi repülőtér kedden
Hantavírus: A Hondius óceánjáró elhagyta Tenerifét
Hat holttestet találtak egy tehervagonban, rejtély övezi az esetet
Feldarabolva találták meg egy eltűnt nő holttestét, fia ölhette meg
Kiírtotta családját egy férfi, három holttestet találtak a hatóságok
Leszállás közben gyulladt ki egy repülő, videón a drámai landolás
Újabb Hantavírus-fertőzötteket találtak