Dráma egy családi kiránduláson: Összeesett egy kétgyermekes édesanya

Sokkoló történetről számolt be kedden a BILD: egy amerikai édesanya majdnem életét vesztette, miután megérintett egy különleges, smaragdzöld bogarat egy családi kiránduláson Maine államban.

A 44 éves Antoinette W. ikergyermekeivel túrázott a Fort Knox Állami Parkban, amikor meglátta a különleges rovart.

Egyszerűen felemeltem és azt mondtam: Hű, de gyönyörű vagy!

- idézte fel később a pillanatot a nő.