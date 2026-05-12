2026. május 12. kedd, Pongrác
14°C Budapest
kirándulás
allergia
bogár

Dráma egy családi kiránduláson: Összeesett egy kétgyermekes édesanya

Dráma egy családi kiránduláson: Összeesett egy kétgyermekes édesanya
A nő csak meg akarta csodálni a különlegességet, percekkel később már az életéért küzdött.
2026. május 12., kedd 13:16
Vágólapra másolva!

Sokkoló történetről számolt be kedden a BILD: egy amerikai édesanya majdnem életét vesztette, miután megérintett egy különleges, smaragdzöld bogarat egy családi kiránduláson Maine államban.

A 44 éves Antoinette W. ikergyermekeivel túrázott a Fort Knox Állami Parkban, amikor meglátta a különleges rovart.

Egyszerűen felemeltem és azt mondtam: Hű, de gyönyörű vagy!

-    idézte fel később a pillanatot a nő.

 

A meghittnek induló jelenet azonban másodpercek alatt rémálommá vált. Az anya testében égő érzés jelent meg, majd súlyos allergiás reakció alakult ki nála. Gyermekeivel kétségbeesetten rohant segítségért a park egyik épületéhez, ahol végül összeesett.

A helyszínen tartózkodó egykori katonai orvos azonnal felismerte a veszélyt. Az asszony ajka elkékült, nem kapott levegőt. Többször elvesztette az eszméletét, súlyos légzési nehézségekkel küzdött, és csak a gyors segítség mentette meg az életét.

A szakemberek szerint a nő extrém allergiás reakciót szenvedhetett el a hatfoltos tigrisbogár védekező váladéka miatt. Bár a rovar nem számít mérgezőnek, bizonyos esetekben súlyos tüneteket válthat ki.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra