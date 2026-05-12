Veszély a vizek fölött: Figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem

A szakemberek már résen vannak.
2026. május 12., kedd 13:11
Május második hetében hivatalosan is elindul az országos szúnyoggyérítési program, amelyet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinál. A védekezés első szakaszában a szakemberek a szúnyoglárvák ellen lépnek fel biológiai módszerekkel – adta hírül kedden a katasztrofavedelem.hu.

A tenyészőhelyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes.

A rovarbiológusok már március óta figyelik a lárvák megjelenését és fejlődését. Az idei száraz időjárás miatt több folyó árterületén nem alakultak ki nagyobb tenyészőhelyek, ugyanakkor a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén továbbra is szükség lehet légi biológiai gyérítésre.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a központi gyérítés önmagában nem szünteti meg teljesen a szúnyogártalmat.

Egy-egy vízzel teli virágcserépben, vödörben, eldugult ereszben százával, akár ezrével fejlődhetnek szúnyogok

– hangsúlyozták.

A lakosságot ezért arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék vagy fedjék le a ház körül összegyűlő vizeket, különösen az esővízgyűjtő hordókat, vödröket és egyéb tárolókat. A hatóság szerint a ház körüli megelőzés kulcsszerepet játszik a szúnyogok elleni védekezésben.

