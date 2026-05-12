Gyászol az egri középiskola, váratlanul ért mindenkit a tragédia

A szomorú hírt az intézmény közölte közösségi oldalán.
2026. május 12., kedd 10:32
Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy dr. Gyurkó Péter, a Neumann Iskola Alapítvány kuratóriumának elnöke váratlanul elhunyt 

- tudatta az intézmény a Facebook-oldalán.


Ahogy írják, Dr. Gyurkó Péternek kiemelkedő szerepe volt abban, hogy intézmény 1993-ban alapítványi fenntartású iskolává válhatott.

A kuratórium tagjaként, majd elnökeként hosszú éveken át elkötelezetten támogatta az iskola működését, segítette önállóságunk megőrzését, szakmai értékeink és kapcsolatrendszerünk megerősítését.

Mindig nagy büszkeséggel és szeretettel tekintett az iskolára, közösségre.

Emlékét tisztelettel és hálával őrzik majd. 

