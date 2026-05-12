Gyászol az egri középiskola, váratlanul ért mindenkit a tragédia

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy dr. Gyurkó Péter, a Neumann Iskola Alapítvány kuratóriumának elnöke váratlanul elhunyt

- tudatta az intézmény a Facebook-oldalán.



Ahogy írják, Dr. Gyurkó Péternek kiemelkedő szerepe volt abban, hogy intézmény 1993-ban alapítványi fenntartású iskolává válhatott.

A kuratórium tagjaként, majd elnökeként hosszú éveken át elkötelezetten támogatta az iskola működését, segítette önállóságunk megőrzését, szakmai értékeink és kapcsolatrendszerünk megerősítését.