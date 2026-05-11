Bilincsben vitték el a 13 éves rablót
Kislány ragadt egy kocsiba Tapolcán, hatalmas volt a riadalom - Videó
Péntek délelőtt a rendőröktől kért segítséget egy kétségbeesett édesanya Tapolcán. Kiderült, hogy az 1,5 éves kislánya bent ragadt az autóban - számolt be róla a Veszprém vármegyei rendőrség hétfői Facebook-közleményében.
A járőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol az nő fogadta őket. A szakembereknek elmondta, hogy a kicsit beültette hátra a gyermekülésbe, azonban az indítókulcs bent maradt a kocsiban, és az autó lezáródott.
Söjtöri Ernő r. őrmester - az édesanya beleegyezésével - speciális üvegtörővel betörte az ablakot, majd hozzáfért az ajtó kilincséhez, és kinyitotta. Kivették a kislányt az autóból, majd meggyőződtek róla, hogy az ijedtségen kívül nem lett más baja.
Nyitókép: Veszprém vármegyei rendőrség
+Ez is érdekelheti
Álrendőrök több mint 30 millió forintot csaltak ki Borsodban
Amerikai bankot fosztogatott Budapestről online egy férfi
Megszólalnak a szirénák, Paks 30 kilométeres körzete érintett
Benzinnel lelocsolta, majd felgyújtotta barátnőjét egy férfi
Dráma Balatongyörökön, mentőket és tűzoltókat is riasztottak
Édesapját akarta megölni egy férfi Fóton, elképesztő, min vesztek össze
Szabálytalan autós borított fel egy kocsit Pesterzsébeten
Újabb helyen láttak medvét Magyarországon
Terelőbújának ütközött, majd az árokba csapódott az M6-oson
Mellbevágó előrejelzés: Nem sok jót tartogatnak az előttünk álló napok
Forgószél csapott le Tiszafürednél, félelmetes videó készült egy autóból