Kislány ragadt egy kocsiba Tapolcán, hatalmas volt a riadalom - Videó

Péntek délelőtt a rendőröktől kért segítséget egy kétségbeesett édesanya Tapolcán. Kiderült, hogy az 1,5 éves kislánya bent ragadt az autóban - számolt be róla a Veszprém vármegyei rendőrség hétfői Facebook-közleményében.

A járőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol az nő fogadta őket. A szakembereknek elmondta, hogy a kicsit beültette hátra a gyermekülésbe, azonban az indítókulcs bent maradt a kocsiban, és az autó lezáródott.



Söjtöri Ernő r. őrmester - az édesanya beleegyezésével - speciális üvegtörővel betörte az ablakot, majd hozzáfért az ajtó kilincséhez, és kinyitotta. Kivették a kislányt az autóból, majd meggyőződtek róla, hogy az ijedtségen kívül nem lett más baja.



