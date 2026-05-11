Kislány ragadt egy kocsiba Tapolcán, hatalmas volt a riadalom - Videó
Bilincsben vitték el a 13 éves rablót
Először 2025 decemberében, egy hajnali órában figyelt fel egy idős asszonyra, aki a városban sétált. Hátulról közelítette meg a fiú, majd amikor közvetlenül mögé ért, megpróbálta kirántani kezéből a táskáját. Nem sikerült rögtön, de másodszor már megszerezte a benne lévő pénzzel, kulccsal és iratokkal együtt. A nő elvesztette az egyensúlyát, hanyatt esett, és beverte a fejét a betonjárdába, megsérült. A rabló elfutott a helyszínről – közölte a rendőrség.
A második eset április 9-én történt. A 13 éves fiatal Budapesten, a Nyugati pályaudvaron szállt fel egy vonatra, és Cegléd irányába indult. Pilisnél jártak, amikor odament egy fiúhoz, és azt mondta neki, adja oda neki a kezében tartott teát, „különben megöli”. A sértett ijedtében átadta az italt, de ez a rablónak nem volt elég: felszólította, hogy adja át a pénzét is. A fiú ennek is eleget tett, 2500 forintot vett át tőle a fenyegetőző, aki nem sokkal később leszállt a vonatról.
A nyomozók adatot gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki és kamerafelvételeket elemeztek, majd azonosították a tettest. Már ismerték, ugyanis többször lopott a környéken.
A rendőrök április közepén fogták el és állították elő, majd rablás és lopás miatt indítottak ellene eljárást. Gyanúsítotti kihallgatására már őrizetbe vétele mellett került sor. Kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
