Benzinnel lelocsolta, majd felgyújtotta barátnőjét egy férfi

A napokban indítványozták az ítélet súlyosítását.
2026. május 11., hétfő 11:28
Egy Debrecen környéki nő házasságban élt, ennek ellenére 2022 nyarán kapcsolatot létesített egy másik férfival, amiről a férje is tudott. Ő többször kérte a feleségét, hogy szakítsa meg a viszonyt, vagy váljanak el, de a nő ragaszkodott mindkét férfihez - derült ki a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hétfői közleményéből.

2022. október 11-én a délutáni órákban elment a szeretője otthonába, ahol a férfi ismét próbálta rávenni, hogy hagyja el a férjét és kezdjenek közös életet. A nő viszont ezt következetesen elutasította, majd hazament. 

Nem sokkal később a férfi észrevette az utcán a nőt, odarohant hozzá, megragadta és behúzta a házába. Közben megfenyegette, hogy amennyiben nem őt választja, akkor felgyújtja. Ezután egy nagyméretű kést tartott a nő nyakához, miközben folyamatosan megöléssel fenyegette. Végül motorbenzint öntött a nőre, öngyújtóval meggyújtotta a ruháját, amely azonnal lángra kapott.

A nő ezt követően kimenekült a házból, letépte magáról az égő ruhadarabokat, majd az udvaron lévő vizes hordóba tette a karját. A vádlott ekkor egy pólót adott neki és ismét megfenyegette. 

A barátnő ezután ismerőséhez menekült, onnan értesítették a rendőrséget és a mentőszolgálatot. 

A nő testfelületének mintegy 25 százalékát érintő, I-III. fokú égési sérüléseket szenvedett.

A szeretőt a Debreceni Törvényszék különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 11 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy szabadságvesztés büntetéséből feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, míg az elkövető védője elsősorban felmentés, másodsorban hatályon kívül helyezésért jelentett be fellebbezést.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést fenntartotta. Álláspontja szerint a törvényi minimumot mindössze egy évvel meghaladó, a 17,5 évi középmértéktől messze elmaradó büntetés kiszabása indokolatlanul enyhe. Erre tekintettel indítványozta, hogy az ítélőtábla a vádlottal szemben lényegesen súlyosabb büntetést szabjon ki.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

