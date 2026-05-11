Benzinnel lelocsolta, majd felgyújtotta barátnőjét egy férfi

Egy Debrecen környéki nő házasságban élt, ennek ellenére 2022 nyarán kapcsolatot létesített egy másik férfival, amiről a férje is tudott. Ő többször kérte a feleségét, hogy szakítsa meg a viszonyt, vagy váljanak el, de a nő ragaszkodott mindkét férfihez - derült ki a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hétfői közleményéből.

2022. október 11-én a délutáni órákban elment a szeretője otthonába, ahol a férfi ismét próbálta rávenni, hogy hagyja el a férjét és kezdjenek közös életet. A nő viszont ezt következetesen elutasította, majd hazament.

Nem sokkal később a férfi észrevette az utcán a nőt, odarohant hozzá, megragadta és behúzta a házába. Közben megfenyegette, hogy amennyiben nem őt választja, akkor felgyújtja. Ezután egy nagyméretű kést tartott a nő nyakához, miközben folyamatosan megöléssel fenyegette. Végül motorbenzint öntött a nőre, öngyújtóval meggyújtotta a ruháját, amely azonnal lángra kapott.

A nő ezt követően kimenekült a házból, letépte magáról az égő ruhadarabokat, majd az udvaron lévő vizes hordóba tette a karját. A vádlott ekkor egy pólót adott neki és ismét megfenyegette.

A barátnő ezután ismerőséhez menekült, onnan értesítették a rendőrséget és a mentőszolgálatot.