2026. május 11. hétfő, Ferenc
22°C Budapest
hantavírus
fertőzés
áldozatok

Újabb Hantavírus-fertőzötteket találtak

Újabb Hantavírus-fertőzötteket találtak
Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról - számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok.
2026. május 11., hétfő 11:58
Vágólapra másolva!

A hantavírussal fertőzött francia nő egészségi állapota az éjszaka folyamán romlott a párizsi kórházban, ahová beszállították 

- közölte hétfőn Stephanie Rist francia egészségügyi miniszter.

A nő egyike volt az óceánjáró öt francia utasának, akiket vasárnap Teneriféről repülővel Párizsba szállítottak, ahol karanténba kerültek.

Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus-teszt, de semmilyen tünetet nem mutat - jelentették be vasárnap késő este amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállítják, ahol hétfői megérkezésüket követően mindannyian karanténba kerülnek - áll az MTI közleményében.


Nyitókép: Tények Archív

Kapcsolódó tartalmak:

Vírusfertőzés tört ki egy kirándulóhajón, többen meghaltak

Hantavírus fertőzés: Megszólalt a WHO

Halálos vírus szedi az áldozatait egy luxushajón

Azonosították a halálos kórt a luxushajón betegei közt

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra