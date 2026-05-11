Újabb Hantavírus-fertőzötteket találtak

A hantavírussal fertőzött francia nő egészségi állapota az éjszaka folyamán romlott a párizsi kórházban, ahová beszállították

- közölte hétfőn Stephanie Rist francia egészségügyi miniszter.

A nő egyike volt az óceánjáró öt francia utasának, akiket vasárnap Teneriféről repülővel Párizsba szállítottak, ahol karanténba kerültek.

Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus-teszt, de semmilyen tünetet nem mutat - jelentették be vasárnap késő este amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállítják, ahol hétfői megérkezésüket követően mindannyian karanténba kerülnek - áll az MTI közleményében.