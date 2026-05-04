Hantavírus fertőzés: Megszólalt a WHO

Hans Kluge a közleményben kiemelte, hogy a hantavírus-fertőzés előfordulása ritka, mert általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy a nyálával való érintkezéshez kapcsolódik, az emberről emberre való terjedés esélye nagyon kicsi.

Ahogy arról a Tények.hu is beszámolt, az érintett óceánjáró, az Oceanwide Expeditions üzemeltetésében álló, holland zászló alatt közlekedő Hondius vasárnap érkezett Argentínából a Zöld-foki Köztársaságba, és sajtó beszámolója szerint jelenleg is a főváros, Praia kikötőjében tartózkodik. A 170 utas és körülbelül 70 fős személyzet befogadására alkalmas hajó utasait egyelőre nem engedték partra szállni, mert a részletes járványügyi vizsgálat még folyamatban van.

A suspected outbreak of hantavirus on a cruise ship, on which three people have died, presents a low risk to the public, the head of the World Health Organization Europe has said https://t.co/93ZgkAsxiE — RTÉ News (@rtenews) May 4, 2026