Hantavírus fertőzés: Megszólalt a WHO
Hans Kluge a közleményben kiemelte, hogy a hantavírus-fertőzés előfordulása ritka, mert általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy a nyálával való érintkezéshez kapcsolódik, az emberről emberre való terjedés esélye nagyon kicsi.
Ahogy arról a Tények.hu is beszámolt, az érintett óceánjáró, az Oceanwide Expeditions üzemeltetésében álló, holland zászló alatt közlekedő Hondius vasárnap érkezett Argentínából a Zöld-foki Köztársaságba, és sajtó beszámolója szerint jelenleg is a főváros, Praia kikötőjében tartózkodik. A 170 utas és körülbelül 70 fős személyzet befogadására alkalmas hajó utasait egyelőre nem engedték partra szállni, mert a részletes járványügyi vizsgálat még folyamatban van.
A WHO korábbi közlése szerint legalább egy fertőzött esetében vérzéses lázzal járó betegséget állapítottak meg. Bejelentették azt is, hogy az egyik fertőzöttet egy dél-afrikai kórház intenzív osztályára szállították; a másik kettőt pedig megfigyelés alatt tartják és ha szükséges, a helyi hatóságokkal együttműködve máshová szállítják.
A holland külügyminisztérium bejelentette, hogy a három elhunyt utas közül kettő holland állampolgár volt; a hajót üzemeltető vállalat pedig közölte, hogy két fertőzött a személyzet tagja volt.
Forrás: MTI
