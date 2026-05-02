Egy papuccsal verte halálra barátnője kétéves kislányát

Vádat emeltek egy 21 éves egyesült államokbeli pennsylvaniai férfi, Sean Hernandez ellen, aki addig verte barátnője kétéves kislányát, Key'Monnie-t, amíg az egy pinceszobában meg nem halt – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, 2025. december 8-án az elkövetőnél aludt a tettes barátnője és annak gyermeke. A gyilkos dühös lett a gyermekre, majd megragadta a karját, levitte az alagsori hálószobába, és otthagyta a sarokban. Bár a kicsi sírt, a felnőttek elaludtak.

Később az anyuka arra ébredt fel, hogy a bűnös egy papuccsal ütötte az alvó kiskorút.

Álmában megütötte, majd visszatette a sarokba

– mondta az anyuka, aki azért nem lépett közbe, mert félt attól, hogy a férfi őt is bántani fogja. Régebben már megvágta egy machetével, egy másik alkalommal pedig fegyvert fogott rá.