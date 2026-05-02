Egy papuccsal verte halálra barátnője kétéves kislányát
Vádat emeltek egy 21 éves egyesült államokbeli pennsylvaniai férfi, Sean Hernandez ellen, aki addig verte barátnője kétéves kislányát, Key'Monnie-t, amíg az egy pinceszobában meg nem halt – közölte a lawandcrime.
Mint kiderült, 2025. december 8-án az elkövetőnél aludt a tettes barátnője és annak gyermeke. A gyilkos dühös lett a gyermekre, majd megragadta a karját, levitte az alagsori hálószobába, és otthagyta a sarokban. Bár a kicsi sírt, a felnőttek elaludtak.
Később az anyuka arra ébredt fel, hogy a bűnös egy papuccsal ütötte az alvó kiskorút.
Álmában megütötte, majd visszatette a sarokba
– mondta az anyuka, aki azért nem lépett közbe, mert félt attól, hogy a férfi őt is bántani fogja. Régebben már megvágta egy machetével, egy másik alkalommal pedig fegyvert fogott rá.
Ezek után a kislány „levegőért kapkodott”, és a gyilkos egy fémrúddal a lány fölé állt, egy töltőzsinórral összekötözte a gyermek kezét, és egy takaróba csavarta.
Pár óra múlva felhívta a 911-et, akik halottnak nyilvánították a gyereket, akinek holttestén fulladás jelei, valamint a fején és a törzsén tompa erőszakkal okozott sérülések voltak.
Megígéred, hogy mellettem állsz?
– kérdezte a tettes a barátnőjétől, majd azt mondta neki, hogy csinál neki még egy gyereket, ha ezt megteszi.
A tettes ellen gyilkosság, gyermek veszélyeztetése, bűncselekmény elkövetésére alkalmas eszköz szándékos birtoklása, valamint egy másik személy gondatlan veszélyeztetése miatt emeltek vádat.
A gyilkos várhatóan május 21-én tér vissza a bíróságra.
Nyitókép: Philadelphiai Rendőrkapitányság
