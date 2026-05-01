Emelték a terrorellenes készültség szintjét Nagy-Britanniában
A hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) döntése a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy "nagyon valószínű" egy terrortámadás végrehajtása Nagy-Britanniában a következő hat hónapban.
A fenyegetettségi szint emelésének közvetlen előzménye a főleg zsidók lakta észak-londoni Golders Green negyedben előző nap elkövetett késeléses támadás, amelyben ketten megsérültek.
A Scotland Yard terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.
A szomáliai születésű, brit állampolgárságú elkövetővel szemben - aki a kiérkező rendőrökre is késsel támadt - elektromos sokkolót használtak és a helyszínen őrizetbe vették.
A brit belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint azonban a terrorkészültségi szint emelésének nem a Golders Greenben elkövetett késeléses támadás volt a kizárólagos oka, az iszlamista és a szélsőjobboldali csoportok részéről megnyilvánuló terrorfenyegetettség ugyanis egy ideje általánosságban is növekszik Nagy-Britanniában.
A tárca ugyanakkor bejelentette azt is, hogy a brit kormány 25 millió fonttal (10,6 milliárd forinttal) 58 millió fontra (24,5 milliárd forintra) emeli a zsidó közösségek elleni antiszemita támadások kivédésére szolgáló támogatás összegét.
Az összeget a zsidó közösségek lakónegyedeiben folytatott rendőri járőrözés erősítésére, valamint a zsinagógák, zsidó iskolák és közösségi intézmények védelmének fokozására lehet fordítani.
A brit kormány mindemellett olyan különlegesen kiképzett, civilruhás rendőröket is telepít a zsidó közösségek intézményeibe, akik azonosítani tudják a gyanúsan viselkedő, súlyos bűncselekmények elkövetésére készülő embereket - áll a londoni belügyminisztérium tájékoztatásában.
Az ötfokozatú brit terrorellenes készenléti rendszerben a legmagasabb szint a kritikus, amelyet akkor léptetnek életbe, ha a hatóságok információi szerint nagyon nagy a veszélye egy azonnali vagy rövid időn belüli nagyszabású terrortámadás elkövetésének.
A csütörtöktől érvényes súlyos terrorfenyegetettségi szint a második legmagasabb fokozat; alatta három szint van még, az eddig érvényben lévő jelentős, a mérsékelt, illetve az alacsony.
+Ez is érdekelheti
Vádat emeltek a londoni késeléses támadás elkövetője ellen
Az Egyesült Államok nemzetközi kezdeményezést indít a Hormuzi-szoros zavartalan hajózhatóságának érdekében
Ausztráliában összecsapások törtek ki egy őslakos kislány halála után
Cristiano Ronaldo 970 gólnál tart
Ismét izraeli légicsapás érte Dél-Libanont, többen meghaltak
Erdőtűz pusztít Graz közelében
Thaiföldön őrizetbe vettek egy nőt, aki indiai csillagteknősöket próbált kicsempészni az országból
Többen meghaltak egy Líbia partjainál napokig sodródó hajón
Repülőgép csapódott egy hangárba, videón a halálos tragédia
12 éves lánnyal szexelt egy tanárnő, megrázó részletek derültek ki viszonyukról
Az intenzívre került egy anya, miután folyóba esett gyermeke segítségére sietett