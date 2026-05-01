Emelték a terrorellenes készültség szintjét Nagy-Britanniában

A hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) döntése a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy "nagyon valószínű" egy terrortámadás végrehajtása Nagy-Britanniában a következő hat hónapban.

A fenyegetettségi szint emelésének közvetlen előzménye a főleg zsidók lakta észak-londoni Golders Green negyedben előző nap elkövetett késeléses támadás, amelyben ketten megsérültek.

A Scotland Yard terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

A szomáliai születésű, brit állampolgárságú elkövetővel szemben - aki a kiérkező rendőrökre is késsel támadt - elektromos sokkolót használtak és a helyszínen őrizetbe vették.

A brit belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint azonban a terrorkészültségi szint emelésének nem a Golders Greenben elkövetett késeléses támadás volt a kizárólagos oka, az iszlamista és a szélsőjobboldali csoportok részéről megnyilvánuló terrorfenyegetettség ugyanis egy ideje általánosságban is növekszik Nagy-Britanniában.