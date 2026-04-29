2026. április 29. szerda, Péter
17°C Budapest
Louvre
raj
múzeum

Lezárták a Louvre környékét, azonnal lépni kellett - videóval

Pillanatok alatt alakult ki a vészhelyzet.
2026. április 29., szerda 13:44
Vágólapra másolva!

Szokatlan jelenet játszódott le Párizs szívében: több mint tízezer méh gyűlt össze egy parkoló bicikli ülésénél, ami miatt ideiglenesen le kellett zárni a környéket – írta meg szerdán a focus.de.

A raj szombat délután, a Palais-Royal–Musée du Louvre metróállomás közelében jelent meg. A járókelők először egy sűrű, mozgó felhőt észleltek, amely rövid időn belül egyetlen pontba tömörült. A rovarok végül egy bicikli ülésének alsó részén telepedtek meg, és egy kompakt, lüktető tömeget alkottak.


A hatóságok gyorsan reagáltak: biztonsági övezetet alakítottak ki, és lezárták az állomás egy részét, hogy elkerüljék a pánikot és az esetleges csípéseket. A helyszínen tartózkodók döbbenten figyelték a szokatlan jelenséget, amely percek alatt több ezer méhet vonzott egyetlen pontra.

A helyzet megoldására végül egy városi méhészt hívtak. Volkan Tanacit, a CityBzz méhészet szakembere a helyszínre érkezve megkezdte a raj begyűjtését. A művelet nem volt egyszerű, de végül sikerrel járt: körülbelül egy óra múlva sikerült kiszabadítani a biciklit, a méheket pedig egy speciális szállítókaptárba helyezték.

A rajt később egy biztonságos helyre, egy tetőre szállították a város 13. kerületében. A bicikli tulajdonosa az eset után közösségi oldalán mondott köszönetet a segítőknek, és azt írta, alig várja, hogy egyszer megkóstolhassa az „ő” megmentett méheinek mézét.

A nyitókép illusztráció: Louvre Múzeum Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra