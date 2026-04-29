Lezárták a Louvre környékét, azonnal lépni kellett - videóval

Szokatlan jelenet játszódott le Párizs szívében: több mint tízezer méh gyűlt össze egy parkoló bicikli ülésénél, ami miatt ideiglenesen le kellett zárni a környéket – írta meg szerdán a focus.de.

A raj szombat délután, a Palais-Royal–Musée du Louvre metróállomás közelében jelent meg. A járókelők először egy sűrű, mozgó felhőt észleltek, amely rövid időn belül egyetlen pontba tömörült. A rovarok végül egy bicikli ülésének alsó részén telepedtek meg, és egy kompakt, lüktető tömeget alkottak.



A hatóságok gyorsan reagáltak: biztonsági övezetet alakítottak ki, és lezárták az állomás egy részét, hogy elkerüljék a pánikot és az esetleges csípéseket. A helyszínen tartózkodók döbbenten figyelték a szokatlan jelenséget, amely percek alatt több ezer méhet vonzott egyetlen pontra.