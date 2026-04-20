20 tonna Prosecco folyt ki az M4-es autópályán, leállt a forgalom
A minap két kamion ütközött össze Angliában, Berkshire megyében, az M4-es autópályán - írta meg kedden a Metro.
Az egyik teherautó belement egy 20 tonna olasz pezsgőt szállító pótkocsiba, melynek következtében hatalmas mennyiségű Prosecco folyt ki a sztrádára.
A hatóságok hét óra hosszára lezárták az utat, amíg eltakarították a romokat.
Egy ember könnyebben megsérült, őt a helyszínre érkező mentők látták el.
Az ügy vizsgálata még folyamatban van.
Nyitókép: Thames Valley Police
