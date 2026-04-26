Lezárták a népszerű dunai rakpartot, tűzszerészek lepték el a környéket
Leomlott egy társasház tetőszerkezete, egy járókelő belehalt a sérüléseibe
Életét vesztette vasárnap a romániai Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak - tudatta a Maszol.
A Vaslui Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség közleményében kiemelte, hogy a város egyik lakótelepén az erős szél mintegy 150 négyzetméternyi tetőszerkezetet sodort le az épületről.
A lezuhanó bádoglemezek maguk alá temették a férfit, és megrongálták a környéken parkoló kocsik egy részét is.
A katasztrófavédelem képviselője, Alexandru Tătaru elmondta a lapnak, hogy az áldozatot eszméletlen állapotban találták meg a tetőelemek alatt. A férfinek leállt a szíve- és a légzése, a mentők sem tudták újraéleszteni.
A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.
