Leomlott egy társasház tetőszerkezete, egy járókelő belehalt a sérüléseibe

Életét vesztette vasárnap a romániai Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak - tudatta a Maszol.

A Vaslui Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség közleményében kiemelte, hogy a város egyik lakótelepén az erős szél mintegy 150 négyzetméternyi tetőszerkezetet sodort le az épületről.

A lezuhanó bádoglemezek maguk alá temették a férfit, és megrongálták a környéken parkoló kocsik egy részét is.



A katasztrófavédelem képviselője, Alexandru Tătaru elmondta a lapnak, hogy az áldozatot eszméletlen állapotban találták meg a tetőelemek alatt. A férfinek leállt a szíve- és a légzése, a mentők sem tudták újraéleszteni.