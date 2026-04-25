Megölte, feldarabolta, majd elégette felesége barátjának holttestét

Egy 48 éves egyesült államokbeli pennsylvaniai férfi, Terry Lynn Parker élete hátralévő részét rácsok mögött töltheti, mert 2024 márciusában lelőtte volt felesége barátját, Pruittot, majd a holttestet feldarabolta és elégette – közölte a lawandcrime.

Az elkövetőt és feleségét azzal vádolják, hogy megszervezték a gyilkosságot, majd az áldozat holttestével a csomagtartóban autóztak, sőt még fagyizni is megálltak gyerekekkel, miközben próbálták eldönteni, hogyan semmisítsék meg a maradványokat.

A gyilkos 2024. március 8-án belépett az áldozat lakásába, és azonnal mellkason lőtte őt. A sértett próbált elmenekülni, de a tettes követte, és még kétszer fejbe lőtte.

A vérrontás után becsomagolta a holttestet, kivitte a házból, betette a kocsija csomagtartójába, és úgy ment dolgozni, mintha mi sem történt volna.