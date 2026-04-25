gyilkosság
életfogytiglan
férj
feleség

Megölte, feldarabolta, majd elégette felesége barátjának holttestét

Nem bírta elviselni, hogy az új kapcsolat jól működik.
2026. április 25., szombat 16:37
Egy 48 éves egyesült államokbeli pennsylvaniai férfi, Terry Lynn Parker élete hátralévő részét rácsok mögött töltheti, mert 2024 márciusában lelőtte volt felesége barátját, Pruittot, majd a holttestet feldarabolta és elégette – közölte a lawandcrime.

Az elkövetőt és feleségét azzal vádolják, hogy megszervezték a gyilkosságot, majd az áldozat holttestével a csomagtartóban autóztak, sőt még fagyizni is megálltak gyerekekkel, miközben próbálták eldönteni, hogyan semmisítsék meg a maradványokat.

A gyilkos 2024. március 8-án belépett az áldozat lakásába, és azonnal mellkason lőtte őt. A sértett próbált elmenekülni, de a tettes követte, és még kétszer fejbe lőtte.

A vérrontás után becsomagolta a holttestet, kivitte a házból, betette a kocsija csomagtartójába, és úgy ment dolgozni, mintha mi sem történt volna. 


Míg a felesége kitisztította a tett színhelyét, ő feldarabolta a férfi holttestét egy baltával, majd a ház előtti tűzrakóhelyen elégette a maradványokat.

A nő, aki korábban bűnösnek vallotta magát gyilkosságban, azt állította, hogy az áldozat szexuálisan bántalmazta gyermekeit, ám erre nem volt bizonyítéka. Ő jelenleg ítélethirdetésre vár.

A gyilkosság indoka az lehetett, hogy az elkövető nem bírta elviselni, hogy a felesége új kapcsolata tökéletesen működött.

Az elkövetőt rövid 35 perces tanácskozás után életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Nyitókép: Bradford megyei kerületi ügyészség

 

