Lángoló lakásból menekült ki az apa – három gyermekét bent hagyta meghalni
Megölte, feldarabolta, majd elégette felesége barátjának holttestét
Egy 48 éves egyesült államokbeli pennsylvaniai férfi, Terry Lynn Parker élete hátralévő részét rácsok mögött töltheti, mert 2024 márciusában lelőtte volt felesége barátját, Pruittot, majd a holttestet feldarabolta és elégette – közölte a lawandcrime.
Az elkövetőt és feleségét azzal vádolják, hogy megszervezték a gyilkosságot, majd az áldozat holttestével a csomagtartóban autóztak, sőt még fagyizni is megálltak gyerekekkel, miközben próbálták eldönteni, hogyan semmisítsék meg a maradványokat.
A gyilkos 2024. március 8-án belépett az áldozat lakásába, és azonnal mellkason lőtte őt. A sértett próbált elmenekülni, de a tettes követte, és még kétszer fejbe lőtte.
A vérrontás után becsomagolta a holttestet, kivitte a házból, betette a kocsija csomagtartójába, és úgy ment dolgozni, mintha mi sem történt volna.
Míg a felesége kitisztította a tett színhelyét, ő feldarabolta a férfi holttestét egy baltával, majd a ház előtti tűzrakóhelyen elégette a maradványokat.
A nő, aki korábban bűnösnek vallotta magát gyilkosságban, azt állította, hogy az áldozat szexuálisan bántalmazta gyermekeit, ám erre nem volt bizonyítéka. Ő jelenleg ítélethirdetésre vár.
A gyilkosság indoka az lehetett, hogy az elkövető nem bírta elviselni, hogy a felesége új kapcsolata tökéletesen működött.
Az elkövetőt rövid 35 perces tanácskozás után életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.
Nyitókép: Bradford megyei kerületi ügyészség
