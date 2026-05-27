Tűz ütött ki egy kóser szupermarketben London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedében

Tűz ütött ki szerdán London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedének legnagyobb kóser élelmiszeráruházában.
2026. május 27., szerda 11:34
A lángok a Kosher Kingdom nevű szupermarket raktárában csaptak fel. A hatalmas füstfelhőt szinte az egész városban látni lehetett szerda délelőtt - áll az MTI közleményében.

A negyed főutcája, a Golders Green Road vallásos ortodox zsidó közösségét kiszolgáló áruházhoz 15 tűzoltóautó és száznál több tűzoltó vonult ki.

A környező utcákat lezárták, számos közeli épületből evakuálták a lakókat, és a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy kerülje az áruház környékét.

A Scotland Yard beszámolója szerint személyi sérülés nem történt.

A londoni rendőrség szóvivője hangsúlyozta azt is, hogy egyelőre "túl korai lenne" a tűz okairól nyilatkozni.

Az észak-londoni Golders Green - ahol hozzávetőleg 55 ezer zsidó él - az utóbbi hetekben számos antiszemita támadás helyszíne volt.


A Golders Green Roadon - vagyis ugyanabban az utcában, ahol a szerdán kigyulladt kóser szupermarket is található - április 29-én egy szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó két embert megkéselt. A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az idősebb sérült azóta is kórházi kezelésre szorul.

A Scotland Yard még aznap terrorcselekménynek minősítette a késeléses támadást, és egy nappal később az addigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.

A hivatalos meghatározás szerint a súlyos fokozatú terrorfenyegetettség azt jelenti, hogy a biztonsági szolgálatok "nagyon valószínűek" tartják egy újabb terrortámadás végrehajtását Nagy-Britanniában a következő hat hónapban.

Az utóbbi hetekben több gyújtogatásos támadást is elkövettek ebben a városrészben zsinagógák és egyéb zsidó intézmények ellen.

A legnagyobb kárt az a március végi támadás okozta, amelynek elkövetői a Hatzola nevű zsidó mentőszervezet négy mentőautóját gyújtották fel Golders Greenben. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak és teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak és a detonációk megrongálták a környező épületeket.

 

