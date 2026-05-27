Tűz ütött ki egy kóser szupermarketben London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedében
A lángok a Kosher Kingdom nevű szupermarket raktárában csaptak fel. A hatalmas füstfelhőt szinte az egész városban látni lehetett szerda délelőtt - áll az MTI közleményében.
A negyed főutcája, a Golders Green Road vallásos ortodox zsidó közösségét kiszolgáló áruházhoz 15 tűzoltóautó és száznál több tűzoltó vonult ki.
A környező utcákat lezárták, számos közeli épületből evakuálták a lakókat, és a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy kerülje az áruház környékét.
A Scotland Yard beszámolója szerint személyi sérülés nem történt.
A londoni rendőrség szóvivője hangsúlyozta azt is, hogy egyelőre "túl korai lenne" a tűz okairól nyilatkozni.
Az észak-londoni Golders Green - ahol hozzávetőleg 55 ezer zsidó él - az utóbbi hetekben számos antiszemita támadás helyszíne volt.
A Golders Green Roadon - vagyis ugyanabban az utcában, ahol a szerdán kigyulladt kóser szupermarket is található - április 29-én egy szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó két embert megkéselt. A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az idősebb sérült azóta is kórházi kezelésre szorul.
A Scotland Yard még aznap terrorcselekménynek minősítette a késeléses támadást, és egy nappal később az addigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.
A hivatalos meghatározás szerint a súlyos fokozatú terrorfenyegetettség azt jelenti, hogy a biztonsági szolgálatok "nagyon valószínűek" tartják egy újabb terrortámadás végrehajtását Nagy-Britanniában a következő hat hónapban.
Az utóbbi hetekben több gyújtogatásos támadást is elkövettek ebben a városrészben zsinagógák és egyéb zsidó intézmények ellen.
A legnagyobb kárt az a március végi támadás okozta, amelynek elkövetői a Hatzola nevű zsidó mentőszervezet négy mentőautóját gyújtották fel Golders Greenben. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak és teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak és a detonációk megrongálták a környező épületeket.
