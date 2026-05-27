Tűz ütött ki egy kóser szupermarketben London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedében

A lángok a Kosher Kingdom nevű szupermarket raktárában csaptak fel. A hatalmas füstfelhőt szinte az egész városban látni lehetett szerda délelőtt - áll az MTI közleményében.

A negyed főutcája, a Golders Green Road vallásos ortodox zsidó közösségét kiszolgáló áruházhoz 15 tűzoltóautó és száznál több tűzoltó vonult ki.

A környező utcákat lezárták, számos közeli épületből evakuálták a lakókat, és a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy kerülje az áruház környékét.

A Scotland Yard beszámolója szerint személyi sérülés nem történt.

A londoni rendőrség szóvivője hangsúlyozta azt is, hogy egyelőre "túl korai lenne" a tűz okairól nyilatkozni.